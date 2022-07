Esta es la increíble oferta que rechazo Alexis Sánchez de la liga española

Alexis Sánchez tiene sus planes bien pactados en este mercado de fichajes este verano, ya que por el momento le han llovido ofertas y una de ellas fue de la liga española.

El equipo del Sevilla le puso una oferta jugosa en la mesa, pero el delantero andino le dijo que no de una manera tajante. Según InterLive.it, asegura que el Sevilla no solo se han puesto en el plato una bienal de 4,5 millones netos por temporada a favor del chileno, sino que incluso podrían haber ofrecido al Inter unos buenos 3 millones de euros para hacerse con la ficha del jugador”. Todo, sin embargo, se cayó por la negativa del ex atacante del Arsenal.

“La única forma de avanzar en este momento sigue siendo la de rescindir el contrato con una indemnización por despido contigua”, agregó InterLive.it.

En Italia aseguran en que las negativas del chileno tienen que ver con su deseo de regresar a Barcelona, algo que no estaría del todo descartado. Eso sí, los catalanes esperan ficharlo gratis y con un sueldo bajo a lo que están acostumbrados a pagar.

Según el sitio Fichajes, el sueldo de Alexis Sánchez en el Inter de Milán es de siete millones de euros al año, algo así como 6.500 millones de pesos por temporada. Eso quiere decir que, al mes, el goleador histórico de la Roja gana unos 520 millones de pesos. ¿Y por día? Sacando cuentas, el atacante gana un monto cercano a los 17 millones de pesos cada 24 horas.