Esta es la razón de por qué Saúl 'Canelo' Álvarez no consume alcohol

Guadalajara.- Si se habla de boxeo mexicano hoy por hoy se tiene que mencionar el nombre se Saúl 'Canelo' Álvarez y es que el púgil ha sabido potencializar su habilidad sobre el ring y además sacarle el provecho con grandes contratos millonarios.

Este 18 de julio recién cumplió 30 años, aunque su condición física dice todo lo contrario ya que al estar bien cuidado y saludable hacen por él una gran ayuda. Pero no siempre fue el hombre fuerte tanto físicamente como emocionalmente y es que cuando tenía 16 conoció el mundo del alcohol.

A través de una entrevista realizada hace poco más de 9 años con Los Ángeles Times el mexicano reveló cual es el motivo por el que dejó de beber y el por qué había iniciado tan joven en el mundo de las adicciones.

Saúl Álvarez en sus inicios en el boxeo en el 2007 | Jam Media

Según los relatos del boxeador, a la edad de 16 años fue el primer momento que tuvo contacto con el alcohol, todo derivado por la presión que vivió luego de que sus padres se divorciaran algo que lo dejó muy marcado a esa edad.

Con el tiempo Canelo explicó que fue difícil dejarlo pero ahora que sabe como es estar en ese mundo asegura que no toma no por que no pueda si no que gracias a la experiencia no le gusta. "No es que no pueda, es que no me gusta", confirmó el peleador.

Esta es la imegen acual del mexicano mejor pagado en el mundo del deporte | Vía Twitter Canelo Álvarez

Este cambio le debe en parte a Óscar de la Hoya quien desde joven lo apadrinó en el boxeo y poco a poco lo ha llevado por el camino de un buen manejo de su carrera, así mismo comentó que de las veces que se le ha ligado con apuestas es mentira ya que no es algo que el guste realizar, "Cuando estoy ahí (La Vegas), es por trabajo, No me gusta apostar".

Actualmente Saúl sigue en sus entrenamientos en su gimnasio de cara a la que sería su siguiente pelea para el 2021 ante Gennady Golovkin en el mes de mayo. Por ahora solo se sabe que su representante si ha tenido acercamientos con el rival y que estaría pronto a concretarse la pelea que cerraría la trilogía entre estos dos buenos peleadores.

