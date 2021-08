Esta fue la noble causa en la que Julio César Chávez gastó sus primeros sueldos como boxeador

México.- Se dice que los más grandes inician desde abajo en cualquier ámbito de la vida y eso aplica perfectamente para Julio César Chávez quien nació en una familia con carencias económicas pero no con falta de amor y eso mismo le ayudó para buscar nuevas oportunidades para cumplir con el sin fin de promesas que alguna vez le hizo a su madre.

Julio César Chávez tuvo muchos trabajos desde su niñez y todo era con la finalidad de ayudar con los gastos de su casa, un padre trabajador pero con problemas de alcohol y una madre que lavaba ropa ajeno era lo que Julio veía a diario en su casa, por eso decidió hacerle una promesa a Isabel González su mamá, de algún día sacarla de esas actividades y de darle un lugar digno donde vivir.

Es por eso que Chávez González emprendió el camino a su nueva vida lejos de Culiacán, Sinaloa. Alguna vez el mismo Julio reveló que tuvo que aventurarse de salir de la capital de Sinaloa para ir a probar suerte en Tijuana en su lucha por ser el nuevo campeón mundial que el boxeo mexicano necesitaba.

Fue en una entrevista para la reportera Shanik Berman a quien le reveló que hizo con sus primeros sueldos de boxeador luego de llegar a Tijuana. Julio César Chávez quería a toda costa cumplir el su sueño de darle una casa a su mamá por lo que cada centavo que ganó desde su primera pelea lo ahorró para mandarlo a Culiacán para la construcción de la casa su madre.

Isabel González, madre de Julio César Chávez | Foto: Instagram JCC

"Tuve que irme a radicar en Tijuana, porque yo quería ser campeón del mundo, porque yo quería hacerle una casa a mi mamá. Yo no miraba la manera de hacerlo si no salida de Culiacán, es por eso que me fue a radicar a Tijuana por espacio de 3 años y todo lo que ganaba lo mandaba para Culiacán", comentó el "César del Boxeo".

A lo largo de 3 años Julio ganó grandes cantidades de dinero que fueron entregados íntegros para la construcción de la casa soñada para su madre, inclusive aseguró que en ese momento ya estaba casado con la que fue su primer esposa Amalia Carrazco y prefirió hacerle su casa a su mamá que darle una propia a su

matrimonio.

Pero aún así confesó que la siguiente casa construida fue para su esposa, mismo inmueble que dijo que fue uno de los más bonitos que ha tenido por haberlo compartido con su primera mujer, madre de Julio César Chávez Jr., Omar Chávez y Cristian Chávez.

Amalia Carrazco fue la primera esposa de Julio César Chávez con quien tuvo 3 hijos | Foto: Instagram Amalia Carrazco

"Yo creo que la casa que más añoro es la casa que yo le hice a mi esposa, esa es la casa que más añoro. Yo se la hice con mucha ilusión", comentó el gran campeón mexicano, que curiosamente ambas casas fueron construidas antes de que fuera campeón del mundo lo que tanto buscaba, llegó uno poco más tarde luego de darle la satisfacción a su familia.

Julio César Chávez nunca ha tenido problemas con el dinero, si bien por momentos estuvo cerca de perderlo todo supo reponerse al punto de que ahora a sus 59 años ese tema no es algo que le preocupe, ha hecho lo que ha querido a lo largo de su vida, ahora tiene propiedades en Tijuana, Culiacán incluso en la Ciudad de México, todo gracias al sueño y la oportunidad que fue a buscar fuera de su casa.