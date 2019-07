Estados Unidos niega visa a 9 jugadores de la Sub15 de Guatemala

Las autoridades estadounidenses negaron la visa a nueve futbolistas de la selección guatemalteca Sub15 que participará en un torneo de la CONCACAF el próximo mes en Estados Unidos, indicó la federación de Guatemala.

A través de un comunicado emitido el viernes, la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (FEDEFUT) señaló que los nueve jugadores “se presentaron a sus citas ya programadas con anterioridad en la embajada respectiva, para realizar el trámite correspondiente de visado... sin embargo, la solicitud de visa no fue autorizada para ninguno de los nueve”.

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, a la Opinión Pública, Medios de Comunicación y Afición INFORMA: pic.twitter.com/EFVFsTD3Rk — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) 26 de julio de 2019

El organismo agregó que informará al respecto a la CONCACAF, que organiza el torneo que arranca el 4 de agosto en Bradenton, Florida.

“Queremos resaltar que la Selección Sub15 de Guatemala, sí competirá en el Campeonato de la CONCACAF, pero definitivamente no podrá ser con los jugadores que el Cuerpo Técnico ya tiene planificado y con quienes ha realizado la fase de preparación, encontrándonos en desventaja deportiva, apelando al Fair Play”, detalló la FEDEFUT.

El torneo del 4 al 11 de agosto contará con 42 selecciones repartidas en tres divisiones. Guatemala formará parte del Grupo B de la División Uno, y compartirá grupo con Estados Unidos, Haití y Surinam.

Jugadores de la Selección de Guatemala Sub15 durante un entrenamiento/@fedefut_oficial

El secretario general de la CONCACAF, Philippe Moggio, no respondió a un email de The Associated Press en busca de comentarios sobre el tema.