Estas son las figuras que no estarán en la Eurocopa 2021

Europa.- La máxima competencia de selecciones en Europa está por iniciar a poco menos de 11 días para el balón ruede en diferentes sedes para la Eurocopa que tiene un año de retraso pues debió celebrarse en el 2020 pero por temas de la pandemia se decidió que fuera hasta este 2021. Con ello han llegado malas noticias como una larga lista de jugadores que no podrá jugarla.

Luego de que han finalizado todas las ligas en gran parte del mundo donde hay jugadores europeos y seleccionados para disputar la Eurocopa, los entrenadores han revelado sus listas en donde anuncian quienes intentarán ganar el título pero también se han revelado que grandes figuras no estarán en el campo.

Y no es una sorpresa que muchas de estos grandes jugadores no puedan estar en la Eurocopa ya que en su mayoría son hombre de experiencia casi todos están lesionados, algunos más no fueron considerados a pesar de su gran temporada y algunos más debido a que su selección no logró la calificación.

Una de las selecciones que más sufrió en esta convocatoria fue la española, y es que Luis Enrique tuvo que dejar el menos 3 jugadores importantes, dos de ellos del Real Madrid como Dani Carvajal y Sergio Ramos que por temas de lesiones no pudieron ser considerados. A ellos se le suma Iago Aspas que con el Celta de Vigo tuvo una buena temporada pero simplemente no es del gusto del entrenador.

Otro caso que se pierda la Eurocopa es la Zlatan Ibrahimovic quien luego de tantos años había regresado con Suecia a una convocatoria de partidos amistosos y luego fue llamado para la Euro pero una lesión en las últimas jornadas de la Serie A le negó poder estar convocado, y posiblemente sea la última vez que sea llamado ya que a sus 37 años las oportunidades ya son nulas.

Y el que posiblemente sea el más duro de asimilar es el caso de Erling Haaland quien con su Selección de Noruega no pudieron lograr el pase a la Eurocopa lo que privó de ver a uno de los delanteros top del futbol de Europa en los últimos años junto a Kylian Mbappé que sí estará pero con Francia.

Más jugadores que no estarán

Julian Brant - Baja de juego - Alemania

Ivan Rakitic - Lesión - Croacia

Virgil Van Dijk - Lesión - Holanda

Jamie Vardy - No convocado - Inglaterra

Dayot Upamecano - No convocado - Francia

Marco Reus - Lesión - Alemania

Jan Oblak - Selección no calificada - Serbia

Aun así la Euro tendrá grandes participantes que tratarán de suplir cada una de las ausencias ya mencionadas como las interesantes que tendrá el torneo y que posiblemente hubieran sido una clave para sus equipos tenerlos listos.

