Estas son las marcas que Rafael Nadal puede alcanzar en este 2021

El tenista español Rafael Nadal tuvo un año difícil en el cual tuvo que tomar decisiones importantes en las cuales debido a la pandemia decidió no participar en algunos torneos, como el US Open por ejemplo, además no tuvo un buen cierre de temporada.

Con la temporada 2021 a la vuelta de la esquina, muchas de las estrellas ATP Tour más consolidadas tendrán al alcance multitud de marcas históricas. Por encima de todos, el Big Three, Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic intentarán extender la colección de logros en sus impresionantes carreras.

Rafael Nadal, actualmente la raqueta número dos del mundo, buscará tener más actividad que el año pasado, en el cual debido a la pandemia decidió hacerse a un lado de algunos torneos, sin embargo, como ya es costumbre se espera que el Manacor pueda llegar de la mejor manera a la etapa de tierra batida donde Nadal despliega su mejor tenis.

El español hizo historia la temporada pasada al conquistar su 13ª corona de Roland Garros en París, igualando por primera vez a Roger Federer en la cima histórica de 20 títulos de Grand Slam.

Rafael Nadal podría superar al suizo y ostentar el liderato en solitario de uno de los récords más prestigiosos del deporte con un segundo título del Australian Open en febrero. Federer, que superó la marca de Pete Sampras con su 15º grande en Wimbledon 2009, se perderá el Grand Slam de Australia que abre la temporada mientras continúa recuperándose de dos operaciones de rodilla.

Además de competir por grandes, Rafael Nadal también buscará algunos hitos ATP Tour. El balear se encuentra a menos de tres semanas de convertirse en el primer jugador que ocupa durante 800 semanas una plaza en el Top 10 del Rankings ATP. Nadal se ha mantenido durante 797 semanas consecutivas en el Top 10 desde el 25 de abril de 2005. El español superó la marca anterior de Jimmy Connors con 789 semanas como Top 10 el pasado 9 de noviembre de 2020.

Nadal también está cerca de unirse a un exclusivo club sobre pista dura esta temporada. El mallorquín, que acumula 486 victorias en la superficie, se encuentra apenas a 14 triunfos de convertirse en el cuarto jugador que alcanza los 500 partidos ganados en pista dura. Solamente Federer (782), Djokovic (604) y Andre Agassi (592) han firmado este hito.

Rafael Nadal durante un partido en el Roland Garros/EFE

Aunque Rafael Nadal ya ha asegurado su participación en el Australian Open, en México todavía esperan que el Manacor pueda estar presente en el Abierto Mexicano de Tenis categoría ATP 500 que se disputa en el Acapulco y de cuál es el actual campeón tras coronarse campeón en el 2020 por tercera ocasión.

Novak Djokovic

Nadal no es el único jugador que intentará arrebatar una gran marca a Federer en 2020. Djokovic se encuentra actualmente a 10 semanas de romper el récord del suizo con 310 semanas en la cima del Rankings ATP. Djokovic, que aventaja al No. 2 Nadal por 2.180 puntos, superará la plusmarca de Federer si logra mantener su posición en el trono del deporte hasta el 8 de marzo de 2021.

Roger Federer

Mientras Nadal y Djokovic tratan de superar los récords de Federer, el suizo tendrá sus ojos puestos en una longeva marca de Jimmy Connors. El estadounidense ostenta un registro de 1.274 victorias en el circuito, 32 partidos por encima de la marca actual de Federer (1.242).

En su esfuerzo hacia el récord de Connors, Federer podría toparse con otro hito a mitad de camino. El campeón de 20 Grand Slams se encuentra a dos victorias de lograr su 300º triunfo en pistas cubiertas en el circuito.