Estas son las mejores películas sobre box que no debes dejar de ver

Uno de los deportes más antiguos es el boxeo y aunque no sea del agrado de todos ya que consideran como una aberración a dos personas dándose de golpes sobre un cuadrilátero, hay muchos otros que ven más allá de los simples golpes y se centran más en lo que representa una verdadera pelea de box que une la fuerza con la estrategia y que gracias a eso se han escrito cientos de grandes historias sobre un ring.

Y como el boxeo no solo se puede vivir en una pelea real se ha transmitido directamente a la pantalla grande como también a la televisión también llamada pantalla chica, ya sea para contar historias basadas en la realidad y muchas otras que aunque fueron ficción se han ganado un lugar en la colección de muchos amantes del pugilismo.

Para todos esos, hemos retomado algunas de las mejores películas que se han creado a lo largo de los años sobre el boxeo y las reunimos en una lista para que aquellos que deseen volver a verlas tengan la oportunidad de hacer o si tal vez no eran conocidas tengan la oportunidad de serlo. En ella se encontrarán algunas basadas en hechos reales como de ficción.

Golpes del destino (Million Dollar Baby)

En el 2004 llegó a las pantallas la película de Golpes del Destino donde se narra la historia de una mujer de 31 años llamada Maggie Fitzgerald quien sueña con ser boxeadora profesional. A lo largo de los años intentó hacerlo asistiendo a gimnasios pero no conseguía que se le entrenara por los mejores. Llega al recinto de Frankie Dunn un exboxeador quien no la tomaba enserio hasta que Morgan Freeman que le da vida a Eddie Dupris otro exboxeador interviene. Al final su sueño se cumple y viaja por el mundo pero las cosas al final no serían como esperaba al quedar tetrapléjica y da un giro inesperado con el final.

Creed: La Leyenda de Rocky

Creed es la continuación de la descendencia de Apollo Creed, aquel estadounidense que vio su popularidad en las peleas de Rocky pero que fue asesinado por el ruso Ivan Drago luego de una intensa pelea sobre el ring 30 años atrás. Ahora Adonis Johnson hijo de Apollo remota la que fuera la carrera de su padre en el boxeo y encuentra en Rokcy Balboa la ayuda para hacerse en el boxeador que tanto desea.

Manos de piedra

Esta es una historia basada en hechos reales la cual cuenta el nacimiento de uno de los máximos boxeadores del caribe como Roberto Durán. El panameño que conquistó el mundo del boxeo en los años de los 80's aunque debutó en el medio en 1968 con solo 16 años para conseguir dinero en las peleas. Es recordado por ser haber vencido a Sugar Ray Lenonard uno de los máximos exponentes del boxeo en los años 80´s. Ganando el título de peso wélter del CMB. Tiempo después volvió a ser noticia por rendirse en la pelea de revancha dejando a la deriva su historia. Con el tiempo volvió y retomó su gran carrera y se retiró a los 50 años en el 2002.

When We Were Kings (Cuando eramos reyes)

Una de las peleas más esperadas en el siglo XX llegó a las pantallas con este gran documental donde detallan lo que se vivió en la lucha entre dos grandes peleadores del momento: Muhammad Ali y George Foreman el 30 de octubre de 1974. Su gran logro fue haberse llevado un Óscar al mejor documental. Si bien no es una película si se centra en lo que dos personajes iniciaron a reforzar el movimiento "black power".

Rocky

Como en cualquier lista debe aparecer un clásico como las entregas del mítico Rocky Balboa. A lo largo de ya más de 40 años sigue siendo una de las cintas que más presente está para los boxeadores, principalmente por la historia de superación y todo el sacrificio que alguien que desea ser el mejor tiene que dar para lograrlo.

