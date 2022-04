Estas son las rachas de títulos más largas de forma consecutiva del futbol europeo

Europa.- La alegría que un equipo europeo puede llegar a sentir al culminar la temporada y saberse campeón no tiene precio, y más porque el tipo de competencia así lo apremia con torneos verdaderamente largos y desgastantes por lo que un título es más que bienvenido. Pero todo cambia cuando ese mismo club logra algo sumamente importante que es dominar por completo su liga cosechando título tras título hasta hacer prácticamente una racha ganadora insuperable, en esta ocasión hablaremos de aquellos clubes que crearon un imperio con el paso de los años.

En muchas ocasiones ya el ser campeón es más que una odisea pues hay muchos otros equipos que buscan lo mismo pero tambien hay que saber cómo y de qué manera conseguirlos una vez que se encuentra la idea ya no hay marcha atrás. El futbol europeo es sin duda uno de los escenarios complicados pues ahí están las estrellas y todos quieren brillar pero cuando más de una se concentra en un club esto puede generar un dominio total.

En la actualidad no hay un equipo más solido en el futbol de Europa en el torneo domestico más fuerte que el Bayern Munich, club que en la temporada 2021-2022 ha logrado lo que nunca nadie ha hecho antes, ligar 10 títulos de la Bundesliga, desde la campañas 2012-2013 no hay club en Alemania que le haga frente al momento de pelear la cima, hay quienes se les acercan pero no son suficientes para desbancarlo.

Bayern Munich tiene el nuevo récord de más títulos al hilo con 10 | Foto: Captura

El club bávaro tiene el número récord en Europa, antes estaba empatado con la Juventus con quien compartió 9 cetros pero ellos de la Serie A, su hegemonía inició en el 2011-2012 y se mantuvo en lo más alto por 9 años hasta que en la campaña 2019-2020 llegó su último título y desde entonces se han jugado ya dos torneos en donde no lograran el campeonato.

Un poco más abajo en la gran historia del futbol del viejo continente, aparecen dos clubes de ligas llamativas, el Lyon de la Ligue 1 que logró 7 estrellas comprendidas del 2001-2002 al 2007-2008, el cuadro francés aún tiene esa marca en su país como el equipo que más veces ligó el título pero en los últimos años ha dejado de ganarlos. En la liga de Rusia ocurrió los mismo el exactamente el mismo tiempo iniciando en 2001 y culminando en 2008 con el Spartk Moscú.

Y para cerrar este conteo, no podía quedar fuera uno de los equipos más representativos del futbol europeo como el Real Madrid. Los merengues hilaron 5 títulos de la temporada 1985-1986 hasta 1989-1990, desde entonces han dejado pasar muchas otras oportunidades en LaLiga pero sigue siendo uno de los equipos más grandes de Europa por todo lo que han logrado ganar. En lista se pueden unir más clubes como el Porto que logró 5 estrellas, el PVS que en dos ocasiones ligó 4 campeonatos como el Ajax.