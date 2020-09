Este será el castigo para Novak Djokovic tras golpear a un juez en el US Open

Nueva York, Estados Unidos.- El tenista serbio Novak Djokovic perderá los puntos y los premios monetarios que había sumado durante el Abierto de Estados Unidos debido a su descalificación del domingo en los octavos de final, informaron los organizadores.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA, en inglés) ofreció este domingo un comunicado en el que anunció la sanción al serbio Novak Djokovic, primera cabeza de serie, con la pérdida de todos los puntos y el dinero en metálico que había conseguido en el US Open después de ser descalificado por conducta antideportiva.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Djokovic frustrado golpeó una pelota, tras haber perdido el saque frente al español Pablo Carreño en el transcurso del primer set del partido de octavos de final, y la misma impactó en el cuello de una jueza de línea que cayó de rodillas y que tuvo que recibir atención médica.

Tras una conversación con los jueces del torneo, se determinó la descalificación de Djokovic, cuando el marcador señalaba un 6-5 favorable a Carreño, lo que hizo que el número uno del mundo perdiese el invicto que tenía esta temporada de 26-0.

Comunicado de la Asociación de Tenis de Estados Unidos sobre la suspensión de Novak Djokovic/@usopen

Tras la descalificación, la USTA dio a conocer el comunicado en el que señala que “de acuerdo con el reglamento del Grand Slam, luego de sus acciones de golpear intencionalmente una pelota de manera peligrosa o imprudente dentro de la cancha o golpear una pelota sin tener en cuenta las consecuencias, el árbitro del torneo del US Open estableció que Novak Djokovic no debía seguir en el US Open del 2020”.

Novak Djokovic asistiendo al juez de línea que golpeó en el US Open/AFP

El mismo comunicado también anunció que “debido a que fue incumplido el reglamento, Djokovic perderá todos los puntos de clasificación obtenidos en el US Open y será multado con el premio en metálico ganado en el torneo, además de cualquiera o todas las multas impuestas con respecto al incidente delictivo”.

Te puede interesar:

Novak Djokovic es descalificado del US Open por golpear a una juez con una pelota

NBA: Sin Giannis, Bucks sobreviven con victoria en la prórroga ante Heat

Ansu Fati se convierte en el goleador más joven de selección española