“Este será mi primer torneo de Los Barrios”

Los Mochis, Sinaloa. Está preparado. El tradicional Torneo de Los Barrios de Boxeo del periódico EL DEBATE que para está edición se llamara “Puro Sinaloa”, y que entrará en acción el próximo 23 de septiembre del año en curso, en simultaneó en 5 plazas del estado; Los Mochis, Guasave, Guamuchil, Culiacán y Mazatlán esperando la participación de más de 500 púgiles amateur del estado. En busca de encontrar los nuevos talentos sinaloenses en el deporte, vuelve este torneo en su edición 33.

Uno de los gimnasios tradicionales de la ciudad es Gym Betillo Gutiérrez, que se encuentra con un fuerte número de púgiles preparados para buscar el título del torneo, entre ellos Jesús Valdez de 14 años de edad y 6 practicando este deporte. El discípulo de Julio Cesar Gutiérrez, en entrevista para EL DEBATE, esto nos comentó sobre su primera participación en el Torneo de los Barrios.

¿Cómo te iniciaste dentro de este deporte?

Desde muy pequeño tuve la inquietud de entrenar este deporte, ya que mi papá fue boxeador, entonces me apoyo y el fue el que me llevó al gimnasio del “Betillo” Gutiérrez a quién ya conocía desde que estaba más pequeño por mi papá.

¿Tu preparación cómo ha sido para este torneo?

Muy bien, vamos bien preparados para participar en este torneo por primera vez. Entrenamos todas las mañanas en el gimnasio, desde las 08:00 de la mañana y hasta las 09:30 horas.

¿Qué esperas en tu participación en este torneo?

Cómo todos esperó poder ganar que para eso es para lo que nos preparamos todos los días.

¿Tus padres que te dicen de que participes en este torneo de box?

Me apoyan mucho, me dicen que le eche muchas ganas en el entrenamiento y las peleas. Que si en caso de que me peguen, me piden que no llore nada más.

¿Cuál piensas que es tu arma fuerte en el boxeo?

Yo creo que debe ser el uppercut de izquierda, siento que con ese golpe puedo tumbar o pegarle duro a mis rivales por eso creo que esa debe ser mi arma fuerte.

¿Un mensaje a los de más boxeadores para que participen ?

Que también le echen muchas ganas en los entrenamientos para que lleguen muy bien preparados a este torneo y también que sepan ganar o perder.

¿Cuál es tu sueño dentro del boxeo?

Mi sueño y si dios me lo permite me gustaría poder llegar hacer campeón nacional y campeón mundial.