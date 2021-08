Esteban García se pone el jersey de los Venados de Mazatlán en el estadio Teodoro Mariscal

Mazatlán. Esteban García Álvarez, promesa de los Venados de Mazatlán, se puso de manera oficial el jersey tras ser recibido por directivos del club, luego de ser seleccionado como una de las primeras firmas esta temporada.

García Álvarez asistió la tarde de ayer al estadio Teodoro Mariscal, en compañía de su familia. Fue recibido por Paúl Luque Wiley, director de Marketing y Ventas de Venados de Mazatlán, quien le entregó oficialmente el jersey del equipo mazatleco.

“Me siento muy orgulloso. He seguido al equipo desde muy chico. Aquí crecí (en Mazatlán), de aquí soy, y siempre he venido a los juegos. Firmar con Venados es un orgullo para mí y un paso muy importante en mi carrera.

“Cuando inicié en el beisbol no lo esperaba, estaba muy chico, pero he estado entrenando, dándole duro, que bueno que se logró. Me siento orgulloso de estar dentro del equipo. No lo puedo creer, es un sueño”, explicó.

Leer más: El Club América le entrega placas de reconocimiento a sus medallistas olímpicos

Luque lo motiva

Por su parte, Luque Wiley invitó al centerfielder a continuar su proceso como pelotero de la mano con sus estudios.

“La prioridad es ir a una universidad en Estados Unidos y seguir jugando beisbol, seguir con el beisbol profesional. Ya estamos en Venados y esto ha sido un logro”, agregó muy entusiasmad el joven de 15 años.

El jugador espera regresar a Estados Unidos a finales de agosto para continuar con su preparación académica y deportiva.

García Álvarez radica en San Diego, California, y estudia en la IMG Academy, de Miami, especializada en varios deportes.

Leer más: Alexis Vega presume tatuaje de su medalla de bronce en Juegos Olímpicos

El jugador inició su camino en el beisbol a los 8 años en las Ligas Infantiles de Culiacán.

Actualmente se desempeña como outfielder con el equipo de su Academia y debido a su velocidad durante la temporada ha desfilado por los jardines, mientras que a la ofensiva ha tenido buenos números.