¡Estilo muy colorido! Con un picante vestido en color naranja, Lyna Pérez muestra su monumental figura

Con un vestido muy colorido, la modelo e instagramer norteamericana, Lyna Pérez, causo una gran impresión en esta sesión de fotos luciendo su monumental figura en su cuenta oficial de Instagram.

Lyna Pérez no dejo nada a la imaginación en sus tres fotos subidas a Instagram, ya que la reacción de sus seguidores no se hizo esperar al tener más de 100 mil me gusta y un sin fin de comentarios a su favor.

La belleza y hermosa figura de la norteamericana, es pieza clave de sus publicaciones, las cuales siempre tienen un gran éxito y se posicionan como una de las más virales del momento en las plataformas digitales.

La curvilínea modelo, siempre ha mantenido una gran disciplina en su rutina de ejercicios, ya que su trabajo demanda siempre estar en una excelente figura para sus sesiones de fotos en diferentes atuendos.

Lyna Pérez dejo con el ojo cuadrado a sus seguidores. Foto: Instagram Lyna Pérez

Lyna entró en el mundo del modelaje cuando solo tenía 14 años. Luego estaba ayudando a una amiga en un proyecto de fotografía. Más tarde, cuando cumplió 18 años, decidió probar el modelaje y comenzó a seguir una carrera en él.

En la actualidad, Lyna es un nombre familiar en la industria que sigue obteniendo lucrativos acuerdos con algunas de las marcas más importantes de la industria. Conozcamos ahora un poco más sobre esta hermosa sensación mediática.