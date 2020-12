Esto dijo Andrés Lillini tras empate de Pumas en la final de ida de la Liga MX

México.- El argentino Andrés Lillini, entrenador de los Pumas de la UNAM, presumió este jueves que su equipo cortó el circuito de juego del León en el partido de ida de la final del Guard1anes 2020.

Hoy rompimos el circuito de juego del León, defensivamente me gustó mi equipo, hizo lo que planificamos, jugamos con un contención que rompió el circuito de juego, no abusamos del pelotazo. No es fácil tener posesión ante el León y lo hicimos durante lapsos del partido”, expresó en rueda de prensa.