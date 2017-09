Esto dijo Lewandowski sobre rumores del Real Madrid

Munich, Alemania.- Después de que unas declaraciones de Rummenigge desatase de nuevo la rumorología sobre el posible fichaje de Lewandowski por el Real Madrid, el propio delantero polaco se ha pronunciado al respecto en una entrevista en 11Freunde.

RUMMMENIGGE: "Para LEWANDOWSKI, el MADRID es su ansiado club" pic.twitter.com/yGYbf0wCCu — Real Madrid (@Don7RM) 11 de septiembre de 2017

"Saben lo rápido que va el fútbol. Hay jugadores que responden a una pregunta con un 'quiero terminar mi carrera aquí' y luego el club les dice 'gracias, pero ya no te necesitamos'. Pero, para mí, esta es la verdad: tengo contrato hasta 2021 y nos sentimos muy cómodos en Múnich", ha asegurado Lewandowski.

Además, sobre las noticias que le sitúan en el club blanco, ha afirmado que "he estado viviendo con esta situación cerca de diez años, hay especulaciones constantes en torno a mí". "No me interesan los números ni lo que pasa con otros jugadores. Claro que me sorprende la rapidez con la que aumentan las cantidades de los fichajes, pero lo más importante es mirar por mi carrera y sopesar lo que consigo. Por decirlo rápido: simplemente, no me importa quién tiene dinero, de dónde viene y hacia dónde va".

En pasada entrevista el jugador polaco expresó que el Real Madrid es el club de sus sueños, por la que la directiva del Bayern Munich le llamó la atención y le pidió cuidar sus palabras al momento de estar con los medios de comunicación.

Pero al parecer la relación entre "Tito" y la directiva del club bávaro está fracturada y posiblemente el polaco salga del club en la que ha ganado todo en la Bundesliga, sólo le falta conquistar la Champions League y con el Real Madrid podría conseguirlo.

Robert Lewandowski vs Real Madrid

Robert Lewandowski scores 4 goals vs Real Madrid this sends Dortmund through to the Champions League Final pic.twitter.com/JhUyT6VTx6 — Victor Moses (@MosesSpeed) 23 de julio de 2017

Sin embargo, estas declaraciones de Lewandowski podrían responder a la estrategia que quieren seguir sus agentes para el posible desembarco en el Bernabéu. Como ya contó AS, estos le han pedido a su representado que no haga público su deseo de vestir de blanco.

Con información de AS