Esto dijo Osvaldo Martínez tras el sismo

Torreón, Coahuila.- Al mediocampista paraguayo Osvaldo Martínez, así como a todas las personas en general, les ha pegado emocionalmente la situación del sismo de 7.1 grados escala de Richter que ha sacudido el centro de la república. Por eso el ex futbolista del América busca ayudar de cualquier manera a todos los afectados.

"Admiro bastante lo que está haciendo la gente, eso se merece el cielo y la tierra", afirma Osvaldo Martínez https://t.co/gJQVlsMrBd — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) 21 de septiembre de 2017

Rápidamente al jugador del Santos Laguna, le vinieron recuerdos a la mente tras haber vivido tres años en la ciudad de México ya que pudo haber sido uno de los afectados por el movimiento telúrico que ha causado la muerte de más de 200 personas en total.

“Me sentí impotente, preocupado, con ganas de llorar. Quisiera ir a ayudar, también admiro bastante lo que está haciendo la gente, eso se merece el cielo y la tierra. Las cosas materiales vienen en segundo plano, lo preocupante es ver a gente desaparecida”, expresó con profunda tristeza el jugador paraguayo Osvaldo Martínez.

“Me sentí impotente, preocupado y con ganas de llorar”: ‘Osvaldito’ Martínez tras el sismo https://t.co/4dlLhYzsW7 — Ricardo Alvarado (@ricky_alvarado_) 21 de septiembre de 2017

El futbolista paraguayo aún conserva varios amigos que viven en la Ciudad de México, por eso tras el terremoto de inmediato se comunicó con todos y cada uno de ellos para asegurarse que todo estuviera bien. Pues cabe recordar que los jugadores de la máquina celeste Ángel Mena y Alejandro Faurlín, sufrieron daños en sus respectivas viviendas.

“He hablado con Pablo Aguilar, Cristhian Paredes, Bruno Valdez y Miguel Samudio. Me dijeron que están bien, pero con el susto. También hablé con amigos que no están ligados al futbol, me dicen que no pasó de cosas materiales”, dijo el mediocampista paraguayo.

Fotografía: Agencias

Osvaldo Martínez también apoyó el gesto de solidaridad que hizo la Federación Mexicana de Futbol al suspender las jornadas de la Copa Mx y la Liga, ya que en estos momentos difíciles lo que menos importa es el futbol.

Fotografía: Agencias

“Comparto con la Federación que hayan suspendido los partidos, creo que el futbol queda en segundo plano, tenemos que pensar en la gente que está necesitada, es momento de ayudarnos. Ojalá podamos compartir esa solidaridad que nos caracteriza, lo digo porque me siento mexicano y debemos estar unidos”, concluyó el futbolista.

Camión lleno en nuestro primer día de colecta



Mañana seguiremos recibiendo sus muestras de apoyo en @TSMoficial.#FuerzaMéxico pic.twitter.com/BTAKlQmCJc — ClubSantosLaguna (@ClubSantos) 20 de septiembre de 2017