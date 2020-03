"Esto es la peste, la liga está terminada", dice presidente del Brescia

��️ El presidente del Brescia, Massimo Cellino, apuesta en 'Corriere dello Sport' por la cancelar la Serie A por el #COVID19



�� "Debemos cancelar todo este curso. Realismo, caballeros. Esto es la peste"



��️ "El campeonato no me importa. Me da miedo salir de casa, tengo depresión" pic.twitter.com/2QXM2kYVdo