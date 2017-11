Esto es lo que en verdad quiere el astro Neymar en la vida

Londres, Inglaterra.- Neymar ha concedido una entrevista a la revista 'Man About Town' en la que habló su lado más personal y de sus objetivos profesionales. El delantero brasileño posó, además, como modelo para el fotógrafo Mario Testino.

En el reportaje Neymar habla sobre su faceta como modelo y creador de tendencia, como ya sucedió con jugadores como David Backham o Cristiano Ronaldo.

"Para mí todo esto es un poco raro pero me voy acostumbrando", comentó para zanjar: "No podría ser actor, no uno bueno al menos". Más tajante se mostró sobre su vida profesional y los objetivos que se marca en el futuro: "Quiero la Champions con el PSG, ganar el Mundial con Brasil y después, tal vez, casarme".

También mostró su lado más personal y familiar, dejando claro que para él su padre y su hijo, Davi Lucca, son lo más importante: "Siempre busco el consejo de mi padre porque es una persona sabia y alguien que me ama al 100%. De hecho, busco consejos en toda mi familia, pero tomo mis propias decisiones", dijo sobre su faceta como hijo.

De su lado paternal indicó: "Es más fácil ser un hijo, ser padre significa dar amor, enseñar y proteger a tu hijo de cualquier manera posible". Estoy agradecido por todo lo que mi padre hizo por mí y trato de hacer todo en doble para mi hijo, Davi Lucca, que es el mejor regalo que Dios podría enviarme".