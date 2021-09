Esto fue el dinero que ganó Julio César Chávez en su primera pelea de box.

Hablar de Julio César Chávez es hablar de uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y el que es considerado el mejor pugilista mexicano, sobre su carrera se pueden decir muchas cosas, pero lo que sí ha sorprendido es el dinero que ganó en su primera pelea.

En la actualidad las ganancias de los boxeadores de gran nivel son millonarias, nada que ver con las cifras que se pagaban en los tiempos de Julio César Chávez quien su máximo sueldo por una pelea fue de 10 millones de dólares.

Pero, ¿Cuánto fue lo que ganó Julio César Chávez en su primera pelea como profesional?.

Julio César Chávez debutó hace más de 40 años como boxeador profesional y tras ganar su primera pelea le pagaron 250 pesos, mismos que le dio a su mamá.

Recientemente en una entrevista con Yordi Rosado, el “César del boxeo” dijo que su mamá no quería que el boxeara, pero él lo hizo con un solo objetivo, sacar a su mamá de trabajar, y le aseguro que cuando fuera campeón del mundo la sacaría de lavar y planchar ajeno.

La historia de la leyenda del boxeo inició la noche del 5 de febrero de 1980 en Culiacán, Sinaloa, cuando derrotó a Andrés Félix en seis rounds, aunque su primer pensamiento fue ya no volver a pelear. “Gané 250 pesos y se lo di a mi mamá”, dijo en 2019 con lo que iniciaba su promesa de sacar a su mamá de trabajar.

“Me subí muy nervioso para esa pelea y recuerdo que la pelea fue larga. Había hecho solo 14 peleas amateur, iba a cumplir 18 años. Recuerdo fue muy difícil, pelee contra un boxeador más experimentado que yo, Andrés Félix y la pelea se alargó”.

Pelea de Exhibición de Julio César Chávez en Guadalajara/EFE

Hace unas semanas, Chávez hizo una comparación de lo que más gano por una pelea, siendo 10 millones de dólares los que ganó en la pelea ante Héctor “Macho” Camacho.

Pero en la charla, Julio César Chávez comentó que cuando era niño sus hermanos que ya boxeaban le ponían los guantes con otros niños y le pagaban un centavo.

“Mis hermanos me ponían los guates y me daban un centavo para que peleara con otros niños, a veces me pegaban una chinga”, dijo en entrevista.

Julio César Chávez, dejo marca de 107 victorias, 86 de ellas por KO, 6 derrotas y 2 empates, hizo historia al proclamarse campeón en tres diferentes pesos: Ligero, Superpluma y Superligero.