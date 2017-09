Esto fue lo que dijo Michael Buffer tras su equivocación

Carson, California, Estados Unidos.- El célebre anunciador de peleas en el ring, Michael Buffer, cometió un error que desconcertó a los miles de aficionados presentes en el StubHub Center de Carson, California el sábado por la noche, y al resto de los televidentes que presenciaban el evento co-estelar de la función Superfly.

Pero especialmente Buffer puso en un estado de suma confusión a los peleadores y sus esquinas al anunciar en el micrófono al ganador del combate entre Francisco "Gallo" Estrada y Carlos "Príncipe" Cuadras.

“Carlos El Príncipe Estrada”, enunció en voz alta el presentador de 72 años de edad, provocando abucheos en el público y una ola de burlas en las redes sociales.

El vencedor legítimo del duelo de ex campeones mundiales en la división supermosca era Francisco "Gallo" Estrada, que se llevó una decisión unánime con puntuaciones de 114-113. Momentos después el propio Buffer pidió disculpas y corrigió el anuncio de la decisión de los jueces.

Al finalizar el evento, en una plática con Fight Hype, Buffer aclaró que en las tarjetas que le entregaron los oficiales no había nada incorrecto y que el error fue plenamente suyo. Un momento de distracción que evidentemente fue comparado con el famoso tropiezo de Steve Harvey al anunciar de forma equivocada la ganadora de Miss Universo 2015.

“Oh, ese fue mi error…Yo totalmente…tenía el apellido correcto de Estrada y tenía…Simplemente estaba en piloto automático y me equivoqué. Yo me equivoqué. ¿Qué se le va a hacer?”, dijo Buffer.

Buffer su carrera como anunciador de boxeo en 1982, pero no fue hasta en 1984 cuando usó la frase "Let's get ready to rumble!". Actualmente es el anunciador de boxeo para los eventos pugilísticos de las televisoras HBO y RTL Television de Alemania.

Con información de izquierdazo.com