Esto han publicado "Canelo" y Golovkin en sus redes

Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.- Los peleadores Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady golovkin se encuentran alistando sus últimos detalles previo a su gran combate en la T-Mobile Arena.

Ambos pugilistas ahn publicado en sus redes sociales el arribo al inmueble deportivo y alistando su equipo para la "Pelea del Año"

En Twitter "Canelo" puso I´m Ready to #THOR down.

Además en su cuenta de Facebook publicó un video donde esta noche se verán sus 14 años de arduo trabajo en el boxeo.

En Instagram puso una foto Por mi familia y por gloria. Team Canelo. For family and for glory. Team Canelo. @caneloteam #teamcanelo #caneloggg #16deseptiembre #canelo.

Mientras que el kazajo publicó un video en Facebook diciendo "Es Hora".

Mientras que su contraparte, Gennady Golovkin subió algunas fotos en su cuenta de Twitter mostrando sus cinturones y el equipo que usará para su pelea ante el mexicano.

También una imagen en donde ya le están colocando el vendaje en sus manos.