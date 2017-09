Esto pagaría el Atléti por el regreso de Diego Costa

La novela que ha vivido Diego Costa después del término del calendario futbolístico pasado parece llegar a su fin. Después de un intenso verano en el que el delantero no encontraba la posible salida hacia el club que ama, puede cerrarse durante esta semana.

Desde que comenzara el mes de julio y se abriera el mercado de fichajes, el delantero brasileñosabía que su actual entrenador, Antonio Conte, no contaba con él. Por medio de un mensaje de texto se había enterado de la noticia y a partir de ahí, su única posible salida en la cabeza era el Atlético de Madrid.

Como verán, su situación no era fácil, el equipo colchonero no encontraba la manera de negociar con el club inglés y Diego Costa se resistía a volver entrenar con ellos. Sus semanas sin entrenar que lo llevaron a tener que pagar una indemnización a los 'blues', la cabezonería de Conte que retiró su taquilla del vestuario, el carácter de Costa que no ayudaba... Son situaciones que complicaron no solo su fichaje por el club madrileño, sino también su estadía en Inglaterra.

Por todo ello el futuro del brasileño era oscuro, pero hasta esta semana... Porque después de tanto tiempo, el Chelsea dio su brazo a torcer y permitió al Atlético de Madrid, negociar por Costa. Su precio rondaría en los 60 millones de euros y se cerraría esta semana.

Sin duda una de las noticias más importantes no sólo para él, sino para Diego Pablo Simeone, que está buscando el compañero ideal de Griezmann y con el braseileño, estaría resuelta. Esta semana será clave para despertar la ilusión de los atléticos.

