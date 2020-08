Estos son los anteriores equipos de Víctor Manuel Vucetich, nuevo DT de Chivas

Guadalajara.- Esta mañana, Víctor Manuel Vucetich fue presentado como el nuevo entrenador del Club Deportivo Guadalajara en este Guard1anes 2020; las expectativas son bastante altas por parte de la dirección y de los aficionados.

Como bien sabemos, el "Rey Midas", es conocido como uno de los entrenadores más exitosos del fútbol mexicano debido a que su larga trayectoria. Hasta el día de hoy, tiene entre tus logros 5 campeonatos de liga, 4 Copas México, 3 campeonatos de la Concacaf Liga de Campeones, 1 interliga y dos campeonatos de Segunda División, sin embargo, tampoco es perfecto y cuenta con algunos resbalones durante su carrera.

El oriundo de Tampico, Tamaulipas ha vestido 14 playeras diferentes del fútbol mexicano.

Club León (1989-1993)

Vucetich, inició su carrera como entrenador un 29 de septiembre de 1990 con el Club León en un partido contra el Monterrey, mismo que terminó en empato a cero goles. Durante dicha campaña logró conseguir la victoria en 16 ocasiones, empató 10 partidos y perdió 12, sin lograr calificar a la liguilla. Para ser esta su primera vez su desempeño se consideró como regular.

Al año siguiente y con refuerzos bastante prometedores, Vucetich logró coronarse como campeón, consiguiendo así su primer título como director técnico y sobre todo su trabajo asegurado en el club. En su siguiente torneo, la temporada 1992-1992, el equipo prometía un bicampeonato, sin embargo, sus sueños se terminaron en semifinales al perder 4-2 contra el atlante.

1999

En el año de 1999, Club León solicitaría nuevamente los servicios de Vucetich, buscando repetir el éxito de campañas anteriores, sin embargo, fue todo lo contrario, pues el equipo solo pudo cosechó 16 puntos en todo el torneo.

Tecos de la UAG (1993-1995)

Posteriormente, vistió su segunda camiseta, la de Tecos de la UAG, para dirigirlos en la temporada 1993-1994, logran en ese entonces el único campeonato para el equipo en toda su historia. Desafortunadamente, en la siguiente competencia no corrieron con la misma fortuna pues solo llegaron al repechaje.

1997-1998

Tal y como lo hizo con "Panzas Verdes", Vucetich regresó a un equipo que ya había dirigido antes, para su mala fortuna corrió con la misma suerte y en invierno de 1997 tuvo una de sus peores campañas como entrenador. Aún así, la directiva confió en el y siguió al frente hasta el verano 1998, donde logró acariciar las semifinales solamente. Posteriormente su contrato se prolongaría pero solo a los dos primeros partidos del invierto 1998, ya la dirección prefirió cesarlo.

Tigres de la UANL (1995)

En la temporada 1995-1996, Vucetich tuvo un paso agridulce con Tigres de la UANL, ya que tomó al equipo en peligro de decender y pese a sus esfuerzo, aún consiguiendo entrar a la liguilla, el club tuvo que descender a la Segunda División.

Por otra parte, el tampiqueño logró darle otro título al estado de Nuevo León, al coronarse como campeones de la Copa México 1995-1996 con los Tigres.

1999-2000

A finales de 1999, Vucetich llegaría nuevamente al club para rescatarlo, luego de que Miguel Mejía Barón tuviera un mal desempeño durante las primeras 6 jornadas, sin embargo, no pudo concretar la misión, ni siquiera en el siguiente torneo de Verano 2020.

Estos son los anteriores equipos de Víctor Manuel Vucetich, nuevo DT de Chivas/ Jamedia

Cruz Azul (1996)

En 1996, Víctor, vestiría los colores de la "Maquina Cementera", aunque desafortunadamente no tuvo un inició exitoso, pues solo consiguió 20 puntos en el torneo y por ende no entró a la liguilla. En 1997 las expectativas mejoraron un poco con la llegada de nuevo refuerzos pero aún así, no pudo hacer un buen torneo y a mitad de este fue despedido por la directiva.

Sin embargo, es importante mencionar que no fue todo malo, pues logró el campeonato de la Copa México 1996-1997, el cual significaba el segundo título de Copa para el club cementero.

Reboceros de La Piedad (2001)

En invierno 2001, Vucetich vestía su quinta playera, en esta ocasión se trataba de Reboceros de La Piedad, donde tuvo un malísimo debut ya que solo obtuvo 19 puntos y dejó al equipo con grandes posibilidades de descender.

Al siguiente año, el club daría un giro de 180 grados, pues con la llegada de nuevos refuerzos y una gran estrategia, el equipo se mantuvo como superlíder haciendo una gran campaña, sin embargo, su recorrido llegaría hasta cuartos de final.

Camoteros de Puebla F.C. (2002)

Ese mismo año, en el apertura 2002, entraría como entrenador de Puebla en la jornada 9, tratando de rescatarlos de la mala jornada con Gustavo Vargas; desafortunadamente no pudo cambiar el mal rumbo del equipo a pesar de permanecer hasta el año 2003 al mano, para el torneo de clausura de este año, Vucetich fue retirado de su cargo en la jornada numero 8.

Tuzos de C.F. Pachuca (2003)

Luego de venir de un fracaso rotundo con Puebla, para Vucetich llegaría una oportunidad caída del cielo, dirigir al Pachuca, equipo con el que tuvo una campaña exitosa, pues nuevamente se convertiría en campeón de fútbol mexicano. Al torneo siguiente, mantuvo el buen juego pero desafortunadamente fue eliminado por Cruz Azul en el repechaje, esto provocó su salida.

Tiburones Rojos de Veracruz (2005)

Probablemente esta fue una de las peores campañas de Vucetich durante su carrera, ya que estuvo al mando de Tiburones de Veracruz desde el Clausura 2005 hasta el Clausura 2006, sin tener éxito en ninguno de estos torneos y por el contrario, se mantuvo siempre entre los equipos más bajos de la tabla.

Jaguares de Chiapas FC (2007)

Tras venir de una pésima experiencia con Veracruz, Vucetich tenía una nueva oportunidad al dirigir Jaguares de Chiapas FC al sustituir a Eduardo de la Torre a mediados del Clausura 2007. Deasfortunadamente no pudo hacer mucho por el equipó y ante una desesperada decisión de la directiva fue despedido.

En ese momento, Vucetich prefirió incursionar en el mundo de los medios y se desempeño como comentarista de Televisa en algunos partidos.

Rayados de Monterrey (2009)

En 2009, Víctor llegaría nuevamente a las canchas de fútbol, en esta ocasión recibiría una invitación para dirigir a Rayados de Monterrey, equipo con el cual logró tener un buen desempeño en el Clausura 2009 a pesar de solo llegar a cuartos de fina. Ante las buenas expectativas, su contrato se extendió y motivamos por la inesperada muerte de Antonio de Nigris, el club se convirtió en campeón del fútbol mexicano.

A partir de este momento se vendrían más logros para el equipo, probablemente la mejor campaña de Vucetich en el fútbol. Durante los próximos años hasta el 2013, conseguiría el campeonato de la Liga de Campeones CONCACAF en tres ocasiones, consiguiendo con esto sus primeros títulos internacionales. También cosecharía un nuevo campeonato de Liga MX y uno de InterLiga.

Selección Mexicana

Su exitoso paso por Monterrey le daría una de las oportunidades más grandes de su carrera, dirigir a la Selección Mexicana en septiembre de 2014, desafortunadamente sería en medio de una de las peores crisis de la selección, siendo casi imposible poder rescatarlo. Ese mismo año, envuelto en algunas polémicas prefirió dejar al equipo.

Querétaro F.C.

Su último paso en el fútbol antes de llegar a Chivas fue con Querétaro F.C., donde pasaría por altas y bajas durante su trayectoria, sin embargo, lo más resaltante fue que en 2016 consiguió el primer y único campeonato del club en el torneo mexicano.

