Estos son los autos que Canelo Álvarez cuida como su vida mientras descansan en su cochera

México.- No es un secreto que la vida de Saúl "Canelo" Álvarez esté llena de excesos y es que la fama y el dinero hace sencillo que así sea, pero eso no quiere decir que el estilo sea malo para el boxeador o su familia, sino que ahora es la realidad que ellos viven y se han acoplado muy bien al punto de tener muchos lujos que no pasan desapercibidos.

Para Canelo Álvarez quien desde sus inicios se miraba a un joven humilde y centrado, los años solo han reafirmado su forma de ser pero ahora con la diferencia de que en sus cuentas de banco hay millones y millones de dólares esperando ser gastados. Los gustos del tapatío son de cierta forma predecibles pues los yates, casas inmensas y ropa de marca siempre son la noticia, incluso el amor por lo caballos y grandes colecciones de tenis.

Pero de las que es 100% fan es la de coleccionar autos, desde sus primeros grandes sueldos fueron destinados a tener autos emblemáticos de algunas marcas de prestigio como tambien los que recientemente han sido presentados, teniendo autos más que veloces pero para su mala fortuna pocas veces o nunca podrá conocer el máximo de potencia de sus autos.

Hace apenas unos meses Canelo Álvarez abrió las puertas de su casa para un amigo youtuber y empresario, ahí el mexicano confesó que lo hacía para demostrar que todo lo que se propongan pueden lograr, sin afán de presumir. Entre lo que mostró fueron sus caballos, su mansión y claro los autos que están acomodados en su gran cochera y que a cada uno le cuidado como si fuera su vida.

Canelo Álvarez, el mejor libra por libra en el mundo del boxeo y amante de los autos | Foto: Instagram Canelo Álvarez

En los últimos años la colección ha ido en aumento agregando autos como un Ferrari, Lamborghini y más, por eso para que tengas una idea más cercana a lo que guarda Canelo Álvarez en su cochera te presentamos algunos de los autos que el mexicano ha coleccionado desde hace algunos años.

Mercedes-Benz G63 AMG 6X6

Posiblemente la camioneta más reconocida de la colección del mexicano es la Mercedes-Benz G63 AMG 6X6, el portento de vehículo se ha hecho famosa por su carrocería en la que destaca su gran altura y sus 6 ruedas para poder mover un motor biturbo V8 de más de 544 caballos de fuerza. Con 6 velocidades pero aunque parezca algo pesada va muy bien en todoterreno.

La máquina más impresionante de Canelo Álvarez | Foto: Instagram Canelo Álvarez

Jeep Wrangler Ultimeted Rubicon

Esta es otra de las camionetas que se roban las miradas de los autos del Canelo Álvarez y es que su estética es una de las más buscadas para impresionar a quien se le cruce. De igual manera es una gran opción para recorrer lugares de poco paso, eso es algo que para el mexicano agrada, no por nada tambien tiene algunos autos más todoterreno. Por dentro es una joya con cómodos asientos y todas las herramientas para pasar un día ameno en ella.

Las todoterreno son las favoritas del boxeador como esta Jeep | Foto: Instagram Canelo Álvarez

Lamborghinis Aventador

La velocidad es algo que Canelo Álvarez sueña en algún momento probar con sus superautos y es que se sabe que por su seguridad no puede vivir la adrenalina al 100%, pero su cochera tiene una gran variedad de autos como el Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster, uno de los cuales fueron adquiridos hace poco tiempo, como otros modelos como el Lamborghini Aventador SVJ de más de 11 millones de pesos.

La velocidad es otra de las grandes aficionados del tapatío con algunos Lamborghinis | Foto: Instagram Canelo Álvarez

Ferrari 458 Speciale

Siguiendo el tema de la velocidad y las marcas mundiales en superautos está el Ferrarri 458 Speciale, uno de los que tambien fue adquirido en los últimos meses, incluso ha sido uno de los favoritos para algunas sesiones de fotos. Este juguetito tiene más de 605 caballo de fuerza llegando de 0 a 100 en solo 3 segundos pero su precio oscila en los 5.5 millones de pesos.

Una edición especial no podría hacer falta en su cochera | Foto: Instagram Canelo Álvarez

Ferrari Testarossa

Y claro los autos clásicos no podían faltar en la colección de un gran fan a los autos, y uno de los que tiene Canelo es un Ferrarri Testarossa, uno de los modelos icónicos de la marca. Su elegancia y diseño es lo que ha enamorado a sus dueños, en este caso Canelo fue uno de ellos. Esta joya de los años 80, tiene un valor de 2.5 millones de pesos, no muy caro pero el valor sentimental para el boxeador es único al punto de que se habla de que pocas veces lo ha tocado.

Los clásicos tambien se hacen presente en la colección de Canelo con este Testarossa | Foto: Especial

Rolls Royce Ghost

Los superautos no son los gustos del mexicano y es que tambien tiene agrado por otros que son sumamente elegantes por su diseño y por su prestigio a nivel mundial, por eso su cochera no podía dejar de tener un Rolls Royce Ghost como uno de los clásicos para todos coleccionista pues la marca siempre ha sabido cumplir con las necesidades del dueño. No por nada tiene un costo de 6 millones de pesos.

Y la elegencia del mexicano se mide con este Rolls Royce | Foto: Especial

Y como esos Saúl "Canelo" Álvarez tiene muchos más, en donde destacan un Bugatti Chiron, Tesla, más Mercedes, un Nissan GTR y y muchos otros más que por ahora no se sabe exactamente cuantos más tiene y algunas motos de las cuales tambien es fan pero en las que pocas ocasiones se le ve pues su corazón está 100% centrado en sus autos que cada cierto tiempo deben pasar por estrictas revisiones para que todo esté de maravilla.