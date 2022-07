Estos son los clubes que quieren a Cristiano Ronaldo tras pedir su salida del Manchester United

Cristiano Ronaldo no esta nada agusto ni conforme con lo que le ofrecen en Manchester United y es por ello que ya pidió su salida y ahora se dedicará a analizar la mejor oferta para emigrar a otra liga o si se queda en la Premier League.

La información del periódico británico The Times provocó un sismo en Inglaterra después de revelar que el delantero portugués Cristiano Ronaldo pidió a los directivos del Manchester United que lo dejaran salir si llega una oferta satisfactoria en éste mercado de pases.

Según este mismo medio, el delantero lusitano no esta viendo con buenos ojos la manera de como se esta reforzando el Manchester United en comparación de los otros clubes de la Premier League, además de que no jugara la Champions League, un tema que no le agrada en lo absoluto a Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo ya tiene un año con el Manchester United, en el cual ha generado buenos números en la parte individual, pero en lo que respecta en lo grupal, el equipo termino en la sexta posición de la temporada pasada en la Premier League y deberán jugar la Europa League, el segundo torneo de excelencia en Europa y del que el ex Real Madrid nunca ha participado.

Confirmando la información de The Sun, desde España afirmaron que el futbolista de 37 años ya cuenta con algunas opciones para salir, a pesar de tener un año de contrato con la entidad inglesa. El primer posicionado para hacerse con sus servicios es el Chelsea del nuevo propietario Todd Boehly.

Los equipos que se están poniendo en el radar de Cristiano Ronaldo son Chelsea, Bayern Munich y el AS Roma. Otro de los destino que se pudiera dar para el lusitano, es poder llegar al PSG, pero todo depende que se confirme la salida de Neymar para dejarle el espacio al astro.