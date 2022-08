Estos son los trajes de baño de Sonia O'Neill con los que vuelve locos a sus fans

México.- Una de las jugadoras más mediáticas en la actualidad es sin duda Sonia O'Neill, la defensora venezolana está considerada como una de las más bellas dentro y fuera del campo, especialmente en las redes sociales en donde se ha hecho de una gran fama por su descomunal figura y belleza totalmente natural que hasta la fecha es una de las futbolistas más aclamadas en todo ese ámbito.

Sonia O'Neill fuera del campo tiene un gran don y es posar en trajes de baño, todos hechos para destacar su gran figura y claro que sus fans han logrado quedar atrapados con cada uno de ellos, al punto de que hay algunas prendas que son las favoritas y con las que ha roto las redes sociales especialmente en sus visitas a la playa.

A través de su cuenta de Instagram ha podido generar una gran colección de sus prendas coquetas, con las que ha hecho que sus seguidores suban y se hacen cada vez más. El más reciente lo usó en su cumpleaños en donde presumió un conjunto gris que destacó toda y cada una de las curvas de la jugadora. Ese lo ha usado tan poco que es una gran motivación para sus seguidores a recordarle lo bella y genial que luce.

El color rojo siempre presente en sus trajes de baño | Foto: Instagram

Otro de los que tambien es común verle son algunos en tonos rojos, el color aparentemente que mejor le va con su figura, además de que siempre ha sido uno de los atuendos que resaltan de maravilla sus encantos, no por nada tiene más de una publicación con algún atuendo similar y se espera que sean muchas veces más para deleitar a sus fans y a ella misma con sus grandes sesiones de fotos.

El color blanco y el negro son otros que no pueden faltar en su guardarropa, dos tonos que hacen un contraste totalmente genial con su piel, no por nada es una de las jugadoras que conquista a sus fans con cualquier cosa. La venezolana tiene una gran genética y un rostro que de no haber sido futbolista sin problemas podría tomar una carrera de modelo y eso es algo que podría verse alguna vez.

El color gris uno tono que va de maravilla con su figura | Foto: Instagram

Te recomendamos leer

Aunque tambien una de las grandes ventajas de Sonia O'Neill es que tiene un gran físico que queda con cualquier atuendo, sea vestido, pantalón y los mismos bañadores con los que solo puede generar más likes y el cariño de sus fans.