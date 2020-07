Estoy agradecido por vivir esta magnífica experiencia: Sebastián García

Guasave, Sinaloa.- Formar parte de un equipo de Primera División no es cosa fácil, ya que para alcanzar esa meta se ocupa de una ardua preparación, constancia y disciplina, por lo que muchos futbolistas desisten en el camino el hacer realidad ese sueño.

Sin embargo, el guasavense Alonso Sebastián García Rivera pudo sortear muchos obstáculos en su trayecto hacia la Liga MX y el lunes dio el primer paso al ser llamado al primer equipo de Bravos de Juárez.

El atacante se integró apenas en diciembre del año pasado a las fuerzas básicas del club fronterizo, integrándose directamente a la filial Sub-17, y poco más tarde llegó a la Sub-20, dando de ahí el salto al primer equipo, al despertar el interés del técnico argentino, Gabriel Caballero.

El apodado “Destroyer” es un jugador que nunca baja los brazos cuando se trata de alcanzar objetivos, y no se conformará con solo estar integrado al primer equipo de Juárez FC, sino también querrá debutar y ser un jugador en el que pueda confiar su entrenador para jugar muchos minutos en el mejor balompié de México.

¿Cuál fue su reacción al saber que sería llamado para integrar el primer equipo de Juárez?

Fue muy buena, la verdad que estoy agradecido por vivir esta magnífica experiencia, la cual espero poder conservar estando dentro del primer equipo para los próximos partidos de la Liga MX.

Sebastián García durante un partido con FC Juárez/Cortesía

¿A qué edad se inició en esto del futbol?

Desde los cinco años empecé a jugar futbol y la verdad fue desde entonces que le tomé un gran amor a este deporte, sobre todo en la posición de delantero, ya que desde pequeño se me dieron las cualidades para desempeñarme con facilidad en esa posición.

¿Es complicado adaptarse a un equipo de futbol profesional?

En sí no es complicado, sino más bien depende mucho de las ganas que tengas de salir adelante, si un club, por ejemplo, no te eligió, no te debes de rendir, o bien, si te tomó en cuenta para estar en sus fuerzas básicas, es ahí cuando debes de demostrar día a día de lo que eres capaz.

¿Cómo se visualiza en unos años más?

Me visualizo como un jugador consolidado y posiblemente, porqué no, el poder jugar en Europa, ya que es uno de los principales sueños y metas que tengo en mente.

¿Cuál cree que sea la clave para ganarse un puesto dentro del 11 titular?

No dejar de trabajar hasta llegar a un nivel óptimo y así ganarme aún más la confianza del técnico con base en lo que pueda demostrarle dentro del terreno de juego.

¿Quiénes han sido su pilar en esta etapa como jugador de futbol?

Sin duda mis papás, quienes me han apoyado en todo. A mi mamá que siempre está conmigo en todo momento, y a mi papá, que aunque a veces por el trabajo no está tan al pendiente, siempre está conmigo alentándome, y eso es lo que vale.

