Estoy ansioso por subir de nuevo al cuadrilátero, afirma Omar Chávez

Culiacán, Sinaloa.-Pese a los reveses y las críticas que ha recibido en su carrera, el culiacanense Omar Chávez Carrasco no pierde el sueño de algún día proclamarse campeón mundial. Está consciente que el camino es muy difícil.

En entrevista, el hijo del excapeón mundial Julio César Chávez, habló de su última pelea, de sus planes, la relación con su padre, entre otras cosas.

¿Qué planes tienes después de la difícil pelea que tuviste en Cancún?

Ya lo pasado, pasado, pero sí, fue una derrota que me dolió, como todas.

Tuve muchos problemas que no quiero decir, porque me dicen que no hable del promotor y eso, pero se portó muy mal, me dejo tirado ahí. Hice un plan de peleas, el cual no cumplió. Tú sabes que el cambiarme de televisora a Televisa no es fácil, ya iba por mi segunda pelea, entonces me quedo sin promotor de Televisa. No está tan fácil de volver a TV Azteca.

Esto me ha llevado a ocho meses sin pelear, no porque no haya querido, sino porque tenemos que buscar una nueva empresa. Gracias a Dios tengo el apoyo de mi padre, pero sí, me quedé sin empresa.

Ahora creo que ya estamos a punto de cerrar la negociación para pelear en Mazatlán, no voy a decir con quién, pero estoy diciendo que veo muy factible pelear en Mazatlán, porque no estoy poniendo muchos peros, simplemente quiero volver al ring.

“No quiero ser escalón de nadie, quiero verme bien en mi regreso al ring”, comenta Omar Chávez. | Cristina Félix

¿Para cuando sería ese combate?

Sería en la primera semana del mes de abril, volver, ganar, esos son los planes. Claro, pueden pasar muchas cosas. Y ya de ahí que venga lo que venga, no ponernos los moños, a lo mejor exigir un poquito más.

Estoy ansioso por subir al ring, de volver y tener una buena etapa, porque estoy joven. Tengo seis derrotas, nunca me han noqueado, aun tengo buen récord y se que puedo dar mejores cosas.

¿Cómo ha sido el apoyo de tu papá?

Siempre he obtenido el apoyo de mi papá, aun cuando tomaba, él siempre como sea, ahí estaba en mis peleas, regañándome, sigue regañándome, pero ahí está siempre al pendiente, gracias a Dios.

También tengo el apoyo de mi hermano (Julio César Chávez Jr.), son dos personas que nos ubicamos mucho, porque tenemos el mismo hobbie, el mismo trabajo, nos entendemos un poquito. Ellos quieren que regrese bien.

¿En algún momento pensaste en dejar el boxeo?

No. Sí ha habido etapas, como cuando estas clasificado, a punto de un cinturón, andas ansioso, con muchas ganas. Te voy a decir, después de esta derrota y de los problemas con el promotor, de no pelear y algunos miembros de mi familia me dijeron palabras fuertes, yo esperaba otras palabras, fueron muy duros y bueno, eso ya pasó. Mi papá quiere que regrese con mucha disciplina, que me comprometa y así tiene que ser.

¿Qué tanto influyó o afectó la pelea de revancha que tuviste ante Marco Nazareth, quien perdió la vida por las lesiones?

A mí me gusta decir la verdad, para mí sería muy fácil, porque no me ha ido en mi carrera como yo he deseado, y como mucha gente me ha dicho, ‘te tenía mucha fe, pensé que ibas a ser campeón del mundo’, sería fácil decir que me afectó y ya lo superé, vuelvo con todo.

Lógicamente que sí me dolió y todo, pero gracias a Dios su familia se portó muy bien conmigo, nunca me dijeron ‘lo mataste’ y cosas así. Siempre me dijeron ‘es un deporte, los dos sabían los riesgos, ni uno de los dos subió a hacerse daño, simplemente subió a ganar y pasó lo que pasó, tu siéntete bien’. Pienso que eso me ayudó mucho.

Me siento tranquilo, sé que eso le puede pasar a cualquier boxeador, son los riesgos.

Éramos amigos. Hablábamos, nos saludábamos, nos caíamos bien.

¿Tu principal meta es ser campeón mundial?

Sí, claro, me inicié en el boxeo, no por hobbie, pero tampoco por necesidad como muchas personas entran, ya luego se volvió un trabajo, pero sí, siempre mi sueño ha sido ser campeón del mundo, pensé que iba a ser más fácil, pero me doy cuenta que está difícil.

Cuando veía las peleas de mi papá, decía: yo quiero hacer lo mismo, de chiquito, de inocente.

¿Qué es lo que ha faltado para llegar a las grandes ligas del boxeo?

Para empezar, es difícil, los peleadores son duros, me han tocado rivales difíciles, he perdido cerrado y todo. Me ha faltado ser más constante a la hora de soltar los golpes, mantener un buen ritmo en todos los rounds. Cuando se me complican las peleas, tiendo a reservarme y se me van las peleas.