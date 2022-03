"Estoy en la mejor versión de mi carrera": Jesús 'Veneno' Aréchiga

Mazatlán.- Uno de los pugilistas jóvenes con más talento que ha dado el puerto mazatleco, Jesús “Veneno” Aréchiga, se prepara para su siguiente reto, en el que expondrá su invicto ante el excampeón nacional, José Armando “Pamba” Valdez, en lo que será la pelea estelar de la función el 1 de abril en la cancha Germán Évers, "Paso de Campeón", de la promotora Zápari Boxing.

Me siento muy contento, como ya lo he dicho, el volver a pelear aquí en Mazatlán, con la afición, frente a mi familia es algo muy motivante. Me he preparado muy bien, no he perdido la preparación constante de mis últimas peleas. Aunque hemos estado fuera por una lesión en la mano y otras cosillas, nunca perdí el enfoque en el entrenamiento".