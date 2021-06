"Estoy feliz y orgulloso por el campeonato" Alexis Peña

Contento por ser parte del grupo que rompió la sequía de títulos con el Cruz Azul, y motivado al existir la posibilidad de seguir en esta institución, así se encuentra el futbolista culichi Alexis Peña, quien en exclusiva habló para esta casa editorial, dando los pormenores de lo que fue el campeonato conseguido recientemente con la Máquina.



¿Cómo te sientes al ser parte del grupo que rompió la sequía de títulos en el Cruz Azul?

Me siento muy contento, feliz y orgulloso del campeonato. El llegar a Cruz Azul fue genial, me recibieron muy bien y me acoplé muy rápido al grupo. Gracias a Dios, nos fue muy bien todo el torneo y se dio el campeonato.

¿Ya te cayó el veinte que eres parte del Cruz Azul campeón?

Cruz Azul es un equipo muy grande, y sí, ya me cayó el veinte sobre el campeonato, pero, primero Dios, queremos lograr muchas cosas más.

Tras cumplir con los 6 meses a préstamo con Cruz Azul, ¿qué viene para ti?

Cuando llegué a Cruz Azul firmé seis meses con opción a otros seis. La idea ahorita es quedarme en Cruz Azul. Ellos quieren que me quede y pues yo estoy contento y orgulloso, lo haría sin duda alguna.

Tú, como defensa central, ¿qué has aprendido de jugadores como Pablo Aguilar y el Cata Domínguez?

Son grandes jugadores, toda la gente lo sabe; son líderes dentro y fuera de la cancha. Uno trata de tomar lo mejor de ellos. Son un ejemplo para mí y para mucha gente que los ve.

¿Cómo se vivió el festejo en el plantel tras el campeonato celeste?

No pues todos alegres, contentos, algunos llorando de todo lo que han pasado, han sufrido y gozado mucho. Todos estábamos contentos con la familia festejando.

¿Cómo se vivió la semana de la gran final?

Todos sabíamos que era a matar o morir. Para algunos quizás era su última oportunidad de poder lograrlo. Siempre tuvimos un equipo unido a un mismo objetivo y, gracias a Dios, se nos dio.

Te unes a la lista de futbolistas sinaloenses que han logrado el título en la Liga MX, ¿qué representa eso para ti?

Es algo muy bonito. Es algo que desde niño quise, pero no hay que conformarse, quiero ir por más gloria.

Tras tu salida de Chivas, ¿el llegar a Cruz Azul fue tu revancha personal?

Sí, yo soy mucho de confiar en Dios, y creo que por algo nos puso ahí con lo mucho o poco que pudimos ayudar.

¿Te llegó a pasar por la cabeza que podía venir una nueva cruzazuleada?

Nunca me pasó por la cabeza perder, siempre me vi ganador como durante todo el torneo. Siempre estuve seguro por la racha que tuvimos en el torneo, el título era algo que tenía que pasar.

¿Tienes recuerdos de cuando participaste en el Torneo de los Barrios de EL DEBATE?

Claro, desde niño siempre jugué en este torneo. Era muy buena competencia. Gracias a Dios, más adelante se me dio jugar profesional y aquí andamos.

¿A quién le dedicas el campeonato?

A mi familia, a mis amigos y a los que siempre han estado desde que era niño.

