"Estoy listo para volver a pelear y ganar" :Chayo Cázares

Culiacán.- Emocionado e ilusionado por volver a pelear, así se encuentra el boxeador culiacanense José Rosario Cázares, quien el próximo 24 de julio se subirá al ring para ponerse los guantes ante Santiago Domínguez en San Carlos, Sonora. El Chayo regresa a la actividad tras el parón por la pandemia generada por el COVID-19, y expresó a EL DEBATE cómo ha vivido esta cuarentena.

Además, dio detalles de lo que será su siguiente combate a puerta cerrada, en el cual estará en disputa el título por el Campeonato de la Federación Centroamericana y del Caribe (Fecarbox).

¿Cómo le has hecho para entrenar y mantenerte en forma?

Pues ahora con lo de la pandemia estuve entrenando en casa, aquí en mi hogar hacía mis corridas. No creo que me haya afectado tanto el estar entrenando en casa, aunque claro, no es la misma. Simplemente me tuve que adaptar a las condiciones. Ya llevo tres semanas entrenando muy bien, en la forma como se debe. Anterior a eso corría alrededor de donde vivo y también le daba a unos costales que tengo.

José Rosario Cázares vuelve a los ring el 24 de julio | Cortesía

¿Qué tanta diferencia hay en estar entrenando y prepararte para una pelea desde tu casa, que desde el gimnasio?

Es muy distinto pero uno se tiene que adaptar y trabajar, no hay de otra. En un gimnasio están todas las comodidades para entrenar como debe de ser, aparte está la visoría del entrenador, y en casa no se puede.

¿Crees que te afecte en tu siguiente combate el hecho de que no entrenaste en el gimnasio?

No tiene por qué afectarme, estoy muy bien preparado. Voy con todo por esa pelea, que veo como una gran oportunidad. Es una pelea por un título y en el peso que me gusta.

¿Cómo surge la opción de pelear en medio de esta pandemia?

Me llega en buen momento la propuesta. Le agradezco a mi promotor Daniel Castro y mi entrenador Chapito Velarde. La verdad es una gran oportunidad ante un gran rival como lo es Santiago Domínguez, un peleador invicto y fuerte. No tendré problemas para dar el peso, que es en Wélter. El combate será el 24 de julio en San Carlos, Sonora.

¿Qué opinas de pelear sin público debido a la pandemia?

Es una pelea a puerta cerrada, pero lo veo normal. Arriba del ring vamos a ser él y yo. Para mí será normal, saldré a hacer mi trabajo y ojalá salga con las manos en alto.

José Rosario se dice listo y adaptado a los cambios por la pandemia | Cortesía

¿Qué opinión tienes sobre el regreso de los deportes en medio de la pandemia? ¿No hay temor?

La verdad me parece bien porque la vida tiene que seguir, más que nada el deporte. Me parece que ya hacía falta que regresaran las funciones de boxeo. La verdad no tengo temor, teniendo el cuidado y la higiene se puede controlar esto.

¿Qué protocolos de salud habrá de cara a la pelea?

Será con las medidas que tienen que hacerse. Habrá pruebas de COVID-19 y todos usaremos cubrebocas antes de la función.

