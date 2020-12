“Estoy orgulloso de mi primer Triplemanía”: Mr. Iguana

Culiacán.- El luchador culiacanense sigue poniendo en alto a Sinaloa dentro de la lucha libre profesional, ya que en días pasados fue anunciado en el cartel de la próxima Triplemanía XXVIII, misma que se celebrará el 12 de diciembre en la Arena Ciudad de México.

Ante esto, el reptil más fino se mostró orgulloso por su crecimiento y este logro a su carrera, así lo declaró a esta casa editorial. “Me siento muy orgulloso por que es mi primera Triplemanía.

Es mi primera vez que participo en un evento magno, el más importante de la lucha libre mexicana, además de ser el primer culichi en debutar en este evento”, dijo.

El gladiador sinaloense subirá en la primera lucha del cartel, en donde enfrentará al Poder del Norte (Carta Brava Jr., Tito Santana y Mocho Cota Jr.), mientras que él será acompañado de par de ídolos de la afición.

“A mis contrincantes ya los eh enfrentado muchas veces en Autoluchas y en las giras de Conquista, son muy fuertes, es la tercia más aguerrida que existe actualmente en la lucha libre mexicana, entonces tengo que lucirme, pero por algo me pusieron con ellos y me pusieron de pareja con Máximo y Niño Hamburguesa, que tienen bastante carisma, entonces serán carisma contra poder”, explicó el culichi.

El reptil más fino ya se había visualizado en un evento de esta magnitud, sin embargo, reconoce que fue sorpresivo el que los frutos de su buen momento llegara tan rápido. “En mis inicios si soñé que lucharía en una Triplemanía, pero no tan rápido. Me siento como en un sueño y estoy esperando”, exclamó.

A pesar de la pandemia, el trabajo de Mr. Iguana no se ha detenido, ya que se le ha visto en las funciones de Autoluchas de Lucha Libre Triple A, lo que le ha permitido mantenerse en forma y vigente ante el respetable.

“Me he sentido muy cómodo con el formato de Auto Luchas, es lo mismo, solamente trabajas para la cámara y para la gente, solo que están en carros. Es mejor porque hay sana distancia y la gente puede disfrutarlo”.

El culiacanense no se duerme en sus laureles y ya se trazó nuevos retos, entre ellos el campeonato de parejas mixtas de la caravana estelar y que se encuentra vacante en estos momentos.

“Viene más crecimiento. Eh demostrado que tengo el nivel y cada vez estoy creciendo más, tengo más fanáticos, me piden más, la oficina de AAA y mis compañeros me dan muchos ánimos. Ha habido críticas y eso significa que vamos avanzando y lo que viene tal vez sea un campeonato de parejas mixtos, me gustaría con la Hiedra y sino talvez una copa. Lo que viene es crecimiento principalmente”.