Estoy preparado para una buena campaña, asegura Arturo Rodríguez

Guasave, Sinaloa.- Arturo Rodríguez, quien se desempeña como receptor de Algodoneros de Guasave, declaró en una entrevista el estar trabajando arduamente para hacer un buen papel en la Liga Mexicana de Beisbol este año, donde milita con la organización de Tecolotes de los Dos Laredos.

El también apodado “Penco” no solo ha realizado labores detrás del plato con los blanquiazules, sino también ha fungido como primera base y bateador designado, por lo que se considera un jugador versátil al estar dentro del terreno de juego.

Me preparo para hacer un buen torneo ahora en verano y así mantenerme en buen ritmo para llegar al cien por ciento con Algodoneros, pues uno siempre trata de dejar todo en cualquier lugar donde el mánager te ponga”, destacó.

Respecto a la responsabilidad de desempeñarse en posiciones como las antes mencionadas, el regiomontano indicó que para hacer un buen papel se tiene que tener mucha concentración, pues los picheos normalmente llegan más intensos cuando eres un bateador designado o cuarto tolete, sin embargo, reconoce que la paciencia es una de las claves que pueden servir para llegar a conectar buenas líneas.

“Siempre hay que tratar de estar al pendiente de ver cómo le tiran a los compañeros antes de que llegue tu turno, pues es una de las cosas que te sirven para analizar los picheos del rival y así conseguir buenos contactos en ataque”, recalcó.

Al cuestionar a Arturo Rodríguez sobre cuál era su posición preferida dentro del campo, este respondió que sin duda es en la receptoría, pues desde pequeño empezó como cácher y es así como quiere continuar, pero asume que también está dispuesto a desempeñar roles diferentes si así lo considera su estratega.

Uno llega a dar el cien por ciento donde el mánager lo ponga, ya que si él dice que me enseñe a fildear, pues nos enseñamos, y así tratar de mejorar siempre que nos lo pidan, pero si me dices que si en dónde me gusta a mí jugar, pues yo te diré que como cácher”, expresó.