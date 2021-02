Estrella Roja se disculpa con Zlatan Ibrahimovic ante los actos racistas por parte de uno de sus aficionados

Serbia.- El pasado jueves se reanudó la actividad en la Europa League y el cuadro de Milan visito la cancha del Estrella Roja en donde el delantero Zlatan Ibrahimovic vivió uno de los momentos malos de su carrera al ser victima de actos racistas por parte de los aficionados que pudieron entrar al estadio. Ante esto el equipo serbio ha dejado sus disculpas para el futbolista.

Todo sucedió durante el partido cuando Zlatan no fue considerado para el encuentro, aun así se mantuvo en la gradas, con los minutos gritos desde los palcos del estadio comenzaron a crecer al punto de que llegó la agresión. Según las versiones de los que vivieron el momento se trató de un aficionado que logró entrar a los Palcos VIP ya que en las gradas está prohibido.

Gracias a un video en redes sociales se pudo conocer que fue lo que le gritaron al jugador. La palabra fue "balija" un insulto xenofóbico esto derivado a las raíces de la familia del jugador, este caso de su padre quien es de origen bosnio y musulmán. Aunque el jugador no respondió la agreción con el video fue más que suficiente para comenzar una investigación.

Horas más tarde el cuadro de Estrella Roja emitió un comunicado en donde dejaba claro que en su institución no había lugar para una muestra de esa índole por lo que daban sus disculpan a Zlatan Ibrahimovic. Destacó que las palabras emitidas para el jugador no tienen respaldo y que la persona que las dijo no representa los valores de Estrella Roja.

"Como club, hemos hecho todo lo posible para asegurarnos de que la organización del partido estuviera al altura de los dos grandes clubes, y no permitiremos que un individuo primitivo manche la tradicionalmente conocida hospitalidad de nuestro país y su gente", se lee en el mensaje.

Zlatan Ibrahimovic durante la previa del partido de este jueves | Foto: AFP

No es la primera vez que el conjunto de Estrella Roja y algunos equipos más de la Liga de Serbia son multados por externar este tipo de acciones con jugadores rivales de la misma liga o extranjeros, defendiendo su nacionalismo, esto es más común contra personas de origen de Albania, Croacia y musulmanes.

De momento la UEFA no ha presentado una postura respeto a la este situación, lo mismo que el futbolista del Milan, aun así se espera que la sanción sea oficial para el equipo por tratarse de una ofensa racial algo con lo que la UEFA ha estado peleando desde hace ya muchos años.