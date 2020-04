Estrella del Manchester City compara a Raúl Jimenez con Lewandowski y lo ve jugando con él.

Inglaterra.- Los elogios siguen llegando a la humanidad del mexicano Raúl Jiménez quien se ha ganado el reconocimiento de sus competidores tanto en la Premier League como en ligas fuera de Inglaterra.

Ahora el mediocampista alemán, Ilkay Gundogan jugador del Manchester City no pudo ocultar su admiración por el Lobo Mexicano tras su destacada actuación con el Wolves en la Premier League. Incluso lo comparó con el delantero top Robert Lewandowski y espera verlo jugar pronto con el City.

Jiménez que en semanas anteriores fue puesto en la órbita del Manchester City o del Real Madrid, ha confesado que se siente cómodo en su actual equipo pero que nunca estaría mal pensar en otras opciones pero por ahora su mente y esfuerzo es del Wolverhampton.

"Sabes, para ser un delantero, es muy móvil, pero también físicamente tan bueno y talentoso técnicamente con la pelota, así que creo que tiene todo lo que un delantero de clase mundial necesita".

No se fue muy lejos y dijo que es muy parecido a su excompareño del Borussia, Robert Lewandowski, ya que cree que tienen similitudes en muchos aspectos de su futbol algo que lo pondría en cualquier equipo de Europa.

Si comparo, tal vez aún no esté en ese nivel, pero a veces me recuerda a Lewandowski porque he jugado con él y en términos de estilo, creo que todavía hay mucho potencial", así finalizó su entrevistas el internacional de Alemania.