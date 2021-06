Eurocopa: A falta de una jornada ya hay varios equipos eliminados; te decimos cuáles son

Eurocopa.- Ya con una semana completa de actividad, la Eurocopa está viviendo la última parte de su fase de grupos en donde los mejores dos selecciones deberán avanzar a los 8vos de final en busca ya del título, pero también se habrán desechado los que no tienen posibilidades claras de avanzar, pero para esto ya hay algunas que no pelean nada.

Este sábado arranca la jornada 3 en donde las selecciones buscan su pase. Curiosamente ya 3 no tienen ninguna oportunidad y esas son Turquía, Dinamarca y Macedonia del Norte que en sus primeros 2 partidos no han podido sumar ningún punto lo que hace clara la dificultad de poder avanzar y aunque existe la posibilidad de que ganen no les alcanzaría teniendo a otros 3 equipos con más puntos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La primera selección y que ha sido una decepción fue Turquía que en eliminatorias daba grandes resultados pero iniciando la Eurocopa las cosas cambiaron con derrotas antes Italia y Gales. Ahora su rival es Suiza y se espera que también tengan complicaciones para sacar los puntos pero aun así no le alcanzaría ya que el equipo de Italia (6) y Gales (4) son superiores.

Leer más: El polaco Kacper Kozłowski se convierte en el jugador más joven en jugar la Eurocopa

Luego aparece Dinamarca que en esta Eurocopa se ha visto marcada por la situación de Christian Eriksen y su problema del corazón lo que provocó la desconcentración del equipo, aun así decidieron jugar y cayeron ante Finlandia y ante Bélgica, de igual manera tienen 0 puntos y llegando a 3 los otros equipos aun pueden sumar un punto que le dejaría fuera complemente.

�� ¡Lo que necesita cada selección para llegar a octavos de final!



������https://t.co/7curbE7wrk — UEFA.com en español (@UEFAcom_es) June 19, 2021

Y el último equipo fuera de la Eurocopa es Macedonia del Norte que en dos presentaciones cayeron ante Austria y Ucrania, tienen 0 puntos y le toca enfrentar al líder, Países Bajos que tiene 6 puntos y un gran poderío lo que ya con eso le colocan todo en contra, pero aun ganando no le alcanzaría para buscar avanzar ya que cualquier resultado para Ucrania y Austria les favorece a menos que Macedonia golee 4-0 a Países Bajos.

Leer más: Eurocopa: Álvaro Morata lamenta el empate cosechado ante Polonia

El resto de grupos tienen posibilidades aun ya que todos los integrantes tienen puntos y con algunas combinaciones podrían lograr que un equipo de abajo se meta como primero o segundo. La Eurocopa iniciará la ronda de los 8vos de final a partir del 26 de junio dejando 3 días de descanso ya que la fase de grupos culmina el 23 del mismo mes.

Protección Civil emite alerta en costas de Jalisco por paso de tormenta tropical Dolores

Síguenos en