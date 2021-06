Eurocopa: Alessandro Nesta y Francesco Totti asistieron a la inauguración

Roma, Italia.- La Selección de Italia no se encontró sola en el Estadio Olímpico de Roma, pues dos ex jugadores de la "Azurra" hicieron acto de presencia, como invitados especiales, durante la ceremonia de Inauguración de la Eurocopa 2021, Alessandro Nesta y Francesco Tottí.

El ex defensor central del AC Milán y el ex centrocampista del AS Roma, acudieron al tapete verde para presentar el que será el balón oficial de la Eurocopa 2021. Asimismo, los dos ex campeones del 2006 mostraron su apoyo al equipo dirigido por Roberto Mancini.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tal fue el caso que se observaron contentos tras observar a los italianos golear a Turquía en casa y a la vez sumar sus primeros tres puntos, retirando una racha de seis partidos sin perder por parte de "Los de la Luna y Estrella"., en el primer partido de selecciones nacionales.

Leer más: Eurocopa: Balón llegó al árbitro en auto a control remoto

Acoplados en el campo, Italia dominó por todo el partido a Turquía y no permitió que se acercara con mayor peligro a la puerta del juvenil Gianluigi Donnarumma. En cambio se encargó de liquidar el encuentro y de esa manera sumar sus primeros tres puntos en la "Euro".

Lorenzo Insigne y Ciro Immobile fueron los anotadores de los goles para Italia incluyendo un autogol de Merih Demiral, el cual abrió la lata a los 53'.

Leer más: Bélgica supera en valor de mercado a Rusia en la Euro

Italia jugará la fecha 2 el próximo miércoles 15 de junio frente a Suiza, Selección que el sábado 12 del mes estará debutando ante Gales. Compromiso que nuevamente será celebrado en el Estadio Olímpico de Roma, el cual podría oficializar su pase a los Octavos de FInal de la Eurocopa.

Síguenos en