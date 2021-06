Eurocopa: Álvaro Morata denuncia amenazas contra su familia debido a su mal rendimiento

España.- Alerta en la Selección de España para Álvaro Morata que ha revelado que su familia ha recibido varias amenazas luego de que él no respondiera dentro del campo en lo que va de la Eurocopa. El atacante se mostró preocupado por la intensidad en la que esto ha ido subiendo al punto de involucrar a personas que no tienen nada que ver.

Álvaro Morata luego de su partido ante Eslovaquia donde una vez más falló un penal y no pudo anotar en la goleada de su equipo, dio a conocer que es consiente de todo lo que está pasando pero eso no da el derecho de recibir amenazas para él y su familia por algo de futbol, aseguró que muchos mensajes le dicen que quieren ver a sus hijos muertos.

"Entiendo que me critiquen por no marcar goles. Soy el primero en saberlo y aceptarlo. Me gustaría que la gente se pusiera en la posición de ver lo que es recibir amenazas e insultos a su familia", agregó el delantero para la Cadena COPE.

Lo más tenso para el futbolista es que su familia lo ha acompañado en sus partidos de Eurocopa y que al realizarse los primeros 3 partidos en España fue mucho más fácil para ellos poder visitarlo. Asegura que es complicado saber que las personas le dicen cosas en las gradas solo por usar la camiseta con su nombre y eso algo que preocupa mucho al jugador.

Álvaro Morata solo ha marcado un gol en la Eurocopa | Foto: Twitter Selección de España

"Mis hijos van a Sevilla con el nombre de su papá en la camiseta. Entiendo las críticas por no hacer bien mi trabajo. Pero hay un límite", finalizó Morata

Álvaro Morata en esta Eurocopa ha estado muy errado en su definición, en 3 partidos fue el atacante titular teniendo más de 5 jugadas claras de gol contando dos penales que terminó por fallar. Solo un gol ha podido marcar, aún con todo eso Luis Enrique confía en que destapará su gran poder en lo que resta del torneo y lo seguirá poniendo de titular.

La nueva oportunidad para reencontrar la paz serpa este lunes cuando se enfrenten a una selección de Croacia que en el papel no es un rival complicado por la manera en la que avanzó a los 8vos de final y fue ganando su último partido al igual que España por lo que se espero un duelo cerrado y con pocas jugadas de gol por lo que deberán aprovechar.

