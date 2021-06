Eurocopa: Álvaro Morata mostró su admiración por el polaco Robert Lewandowski

El delantero de la selección de España, Álvaro Morata, se quiere tumbas de encima tantas críticas este sábado y se dice tranquilo para este partido del sábado ante una Polonia que tiene como pieza clave a Robert Lewandoski, a quien por cierto el español se mostró con admiración ante el ariete en esta Eurocopa.

"Me gusta el fútbol, así que me gusta Lewandwoski, es uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol. Cuando he tenido la suerte de jugar contra él, le he pedido su camiseta", dijo Morata en la rueda de prensa previa al partido contra Polonia.

Morata admira a Robert Lewandoski y previo a su encuentro de este fin de semana, el delantero español lo denomino como un fenómeno en la delantera de cualquier equipo.

"Es una persona que admiro, es un fenómeno, pero ojalá mañana no tenga su día", añadió el delantero español, que no ocultó que "hay muchas cosas de él que me gustaría tener, pero no las tengo".

Para Morata el delantero polaco es uno de los grandes delanteros con los que se cuenta en el futbol actual y siempre es bueno mirarlo dentro de una cancha.

"Si hay un partido donde juega Lewandowski, uno tiene que pararse a mirar el partido, es uno de los grandes de nuestro deporte", aseguró Morata, al que el delantero polaco llama "Moratowski".

España se mide mañana ante Polonia en un partido que será vital para La Roja en sus ambiciones de seguir con vida en la Eurocopa, para Morata es de suma importancia coomenzar a callar bocas este sábado con goles.

