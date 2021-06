Eurocopa: Antonio Rüdiger se disculpa con Paul Pogba por haberlo mordido en pleno partido

Europa.- En uno de los partidos más esperados de la Eurocopa como lo fue el Alemania vs Francia se presentó una jugada que recordó el Uruguay vs Italia del Mundial 2014 en donde Luis Suárez mordió a su rival, ahora en este caso fue el alemán Antonio Rüdiger quien hizo lo mismo pero con Paul Pogba a quien luego le pediría disculpas.

Ya con las cosas más tranquilas, Antonio Rüdiger confesó en una entrevista que luego del partido alcanzó a Pogba y le ofreció una disculpa, aseguró que se equivocó con su acción y que no debe ir así con su boca. Aclaró que el francés y él charlaron amablemente y terminaron bien a pesar de que los alemanes se llevaron su primera derrota en la Eurocopa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Sin duda alguna, no debo ir con la boca abierta así a la espalda de nadie, me parece desafortunado. Paul y yo hablamos muy amistosamente tras el pitido final y él me confirmó en la conversación conmigo y luego en la entrevista que de todos modos no se trata de una mordida como todos pensaron", comentó el central a Sky Sports.

Leer más: Eurocopa: Sergio Busquets esta descartado con España para jugar ante Polonia

Lo que se alcanza a ver en la jugada es que Antonio Rüdiger llega tarde a la cobertura del francés y con la inercia se impacta con la espalda del jugador donde se habría confundido con una mordida. Incluso el mismo Rüdiger dijo que habló con el árbitro y el comentó que no lo vio como falta ya que de haberlo hecho se habría ido.

A Paul Pogba, el mejor del primer tiempo en el Francia - Alemania- solo lo paran con mordidas. Qué le pasó a Antonio Rüdiger, increíble. #Eurocopa2021 #EurocopaEnDIRECTV pic.twitter.com/43bxSt406d — Cristhian Zamudio (@ZamudioCalla) June 15, 2021

Esta no es la primera jugada en la que se ve involucrado Antonio Rüdiger, antes del inicio de la Eurocopa también tuvo un encontronazo con Kevin De Bruyne a quien le provocó una doble fractura en el rostro y que casi le deja fuera de la Eurocopa pero con una pequeña operación pudo recuperarse. Al central del Chelsea es considerado uno de los más duros en su posición pero pocas veces lo hace con mala intención.

Leer más: Eurocopa: Desactivan coche bomba a las afueras del estadio donde se jugó el Italia vs Suiza

Paul Pogba en la conferencia donde también generó algo de polémica por una acción contra uno de los patrocinadores, aseguró que no hay nada detrás dela jugada y pidió que no se le castigara al jugador ya que todo se arregló en el campo, además de que se consideran amigos y no pasó a mayores.

Tengo dientes postizos y uso maquillaje: Usuaria de TikTok

Síguenos en