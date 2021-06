Eurocopa: Artem Besedin es baja para Ucrania tras brutal lesión sufrida ante Suecia

Europa.- Malas noticias para Ucrania y Andriy Shevchenko quienes pierden a Artem Besedin luego de la brutal entrada de Marcus Danielson que le provocó lesiones en la rodilla que hasta el momento no se han revelado pero que por las imágenes se ha considerado que ya no vuelva al campo ya que no se descartan afectaciones graves en sus ligamentos.

Una de las noches tensas de la Eurocopa se presentó este martes en el Suecia vs Ucrania en donde el equipo ucraniano venció en los tiempos extras a los suecos. La jugada se dio al minuto 98 cuando en un balón divido Danielson se lanzó con los tachones por delante y aunque primero tocó el balón luego se llevó la rodilla de su rival.

Las imágenes en la repetición fueron demasiado fuertes pues puede verse como la rodilla de Besedin se dobla de una forma anormal. Los estudios no se han revelado aún, pero desde Ucrania se ha dado a conocer por medios locales que el futbolista no regresará a la Eurocopa ya que la entrada fue tan agresiva que cree que hay problemas serios en los ligamentos del delantero.

De acuerdo con Estadio Deportivo, Artem Bedesin fue llevado a Kiev en donde ya se le están practicando las pruebas necesarias para saber qué es lo que pasa y cuánto tiempo le llevará la recuperación. Asimismo revela que fuentes consultadas en Ucrania revelan daños fuertes por lo que de confirmarse una lesión de ligamentos podría estar fuera hasta 8 meses.

Pues sí, este es uno de los mayores riesgos en los deportes de oposición. Artem Besedin ���� no reaparecerá en esta #EURO2020 y a falta de confirmación a través de una resonancia magnética ����crucemos los dedos para que no sea de extrema gravedad.



Mala pinta tiene la cosa… �� pic.twitter.com/K1svE2miaU — Pedro CA ���� (@PCA_fisio) June 30, 2021

Al final de todo Ucrania se llevó el partido y avanzó en la Eurocopa. Ahora Ucrania seguirá su camino en el torneo enfrentando a Inglaterra por el pase a las semifinales, una de las grandes hazañas con la que sueña el futbol ucraniano. Esta es la primera ocasión en muchos años en donde el seleccionado llega a los 4tos de final.

Los partidos de esta fase arrancarán hasta el próximo viernes 2 de julio con dos partidos de gran interés como el Suiza vs España y el Bélgica vs Italia quienes son la llave más intensa de la Eurocopa en esta ronda. Luego para el sábado República Checa se mide ante Dinamarca y se cierra la actividad con el Ucrania vs Inglaterra, luego de esos partidos se jugarán las semifinales de la Eurocopa.

