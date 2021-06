Eurocopa: Aymeric Laporte asegura estar viviendo un sueño con España

Madrid, España.- El jugador francés naturalizado español, Aymeric Laporte, ha estado bajo los reflectores en las últimas semanas, primero por entrar en la convocatoria de España para la Eurocopa y ahora por su reciente anotación en al victoria de la Roja que le dio el pase a octavos y hoy aseguró que ha sido como un sueño el estar con España.

Aymeric Laporte aseguró que está viviendo “un sueño” al disputar con la selección española la Eurocopa, agradeció el cariño con el que fue recibido por el resto de los jugadores en su primer llamado, y festejó su estreno goleador, ante Eslovaquia, con una celebración de un baile llamado tecktonic.

“Ha sido espectacular, me han recibido todos muy bien, estoy muy contento por ello. Me he encontrado con personas fantásticas y estoy disfrutando como un niño pequeño”, reconoció a los medios de la Federación.

Estar aquí es un sueño, meter un gol aún más, es impresionante poder participar de las victorias del equipo y estoy muy contento. Espero que vengan muchas más”, deseó.

Laporte se estrenó como goleador firmando el segundo tanto de la mayor goleada de la selección española en una fase final de un gran torneo, ante Eslovaquia por 5-0 en el último encuentro de la fase de grupos de la Eurocopa.

Aymeric Laporte celebrando su anotación con España en la Eurocopa/EFE

El jugador del Manchester City, llamó la atención por su inusual festejo, asegurando que fue dedicado a su pareja y realizó un movimiento especial con los brazos de un baile que quiere sea su sello.

Hago un baile que es mi marca personal. El gol se lo dedicó a mi novia y la celebración es una parte de un baile personal, se llama tecktonic y lo solía bailar. Es un paso que me gusta y es mi marca”, explicó.

Tras el partido ante Eslovaquia y firmar el pase a los octavos en la Eurocopa, Laporte, central del City señaló que el rival de España en octavos, Croacia, es “un equipo muy difícil” pero que la Roja tiene que seguir haciendo su juego y se mostró convencido de que “con la calidad” que tiene sacarán “adelante” el partido.

�� ¿Sabes de dónde viene la celebración de Aymeric @Laporte?



➡️ No te pierdas este vídeo en el que el central nos cuenta cómo está viviendo la #EURO2020 y lo que significa ese baile de tecktonic tan especial para él.



ℹ️ https://t.co/H9ihv2DcoH#SomosEspaña pic.twitter.com/pa37E81jGV — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 25, 2021

