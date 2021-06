Eurocopa: Aymeric Laporte se alista para su debut con España en esta edición

El defensa Aymeric Laporte tendrá su debut en esta Eurocopa la cual será su primera que disputará en su carrera profesional, lo curioso de este caso es que el jugador es de nacimiento francés, pero el zaguero de la Premier League tomo la decisión de jugar con España como naturalizado.

Laporte fue llamado para formar parte de la selección de Luis Enrique que estará compitiendo por el cetro en esta Eurocopa. Los jugadores naturalizados en el combinado nacional español no es algo raro, es algo que se ha dado en otras ocasiones tanto en la Eurocopa como en mundiales de futbol.

A principios de 2016 surgió una gran polémica debido a unas declaraciones donde afirmaba que se plantearía ser convocado por la selección española en caso de que la selección francesa no le llamara aunque, rápidamente, matizó sus palabras.

El 29 de septiembre de 2016 fue convocado por Didier Deschamps a la selección absoluta francesa para los partidos clasificatorios para el Mundial 2018 ante Bulgaria y Países Bajos, aunque no llegó a debutar. El 26 de marzo de 2017 sustituyó a Adil Rami en la lista para el amistoso ante España, aunque se quedó en el banquillo.

El 12 de mayo de 2021 el BOE publicó que había obtenido la nacionalidad española.1El 24 de mayo de 2021 fue incluido por Luis Enrique en la lista de la selección española que disputarían la Eurocopa 2020. El 4 de junio de 2021 debutó en un amistoso previo a la Eurocopa, contra Portugal, saliendo al terreno de juego como titular, y siendo sustituido en el minuto 79 por Diego Llorente.

Sobre jugar con España y su nacionalidad española, el defensa dejo en claro que todo futbolista quiere competir por su país pero de abrirse otra oportunidad no hay que estar cerrado.

"Todo jugador quiere competir al máximo nivel, y esto lo es. Sobre Deschamps se refería a n mensaje que le mandé, puede que cambiara de número, que no lo sé. Yo estoy muy contento de estar aquí. Estoy aquí porque he querido. Disfruto de cada minuto. Estoy supercontento y agradecido a todos: presidente, staff, entrenador... Viene de muy atrás. Ya hubo contactos con la sub 19. Entonces era distinto. Ahora me llamó Luis Enrique para ver las ganas que tenía de defender este país y le dije que estaba encantado ".

