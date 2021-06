Eurocopa: Christian Eriksen seguirá dado de alta por Dinamarca en lo que resta del torneo

Dinamarca.- La UEFA ha sido clara en sus más recientes modificaciones del reglamento y aunque en el caso de Christian Eriksen fue algo muy fuerte, lamentablemente el equipo no podrá disponer de un jugador más y deberá mantener registrado a Eriksen aunque no pueda jugar o en caso de que reciba el alta médica podría regresar.

De acuerdo con el reglamento de la Eurocopa y la UEFA las selecciones podían registrar hasta un total de 26 jugadores dejando atrás los tradicionales 23, esto para prevenir emergencias con contagios de Covid-19 y que los equipo pudieran tener una plantilla suficiente para cubrir los puestos. Asimismo en el caso del jugador de Dinamarca tendrá que suceder lo mismo, solo los que estén en la lista podrían suplir su lugar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Asimismo se especificaba que solo las selecciones podrían haber hecho una modificación hasta 48 antes de su primer partido en la Eurocopa, en ese caso si se hubiera sabido al menos dos días antes del partido se hubiera podido hacer el cambio y sacar a Eriksen. Por ahora el jugador no tiene y posiblemente no tendrá más contacto con el campo de juego al estar hospitalizado.

Leer más: Eurocopa: Bélgica modifica su logística para evitar contagios de Covid-19

Todas las posibilidades para Eriksen mandan al retiro por lo que sería muy complicado que luego de este indecente pueda volver a jugar futbol. Por ahora no existe una razón clara que llevó al jugador a desvanecerse dentro del campo ya que no presentaba ningún problema en su corazón según los estudios de la Selección, Inter e incluso su exmédico del Tottenham reveló que no había nada malo en él.

“Alle tanker er hos Christian og hans familie. Han er en af de bedste spillere, der findes derude. Og så kan jeg sige, at han er et endnu bedre menneske.”



- Kasper Hjulmand.#EURO2020 pic.twitter.com/inWY6cysu4 — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 12, 2021

En los últimos partidos otras selecciones han dejado sus mensajes de apoyo para el futbolista, casos como el de Romelu Lukaku han sido uno de ellos quien además son compañeros en el equipo italiano y grandes amigos. Así como otras selecciones que también han dejado sus mensajes de apoyo.

Leer más: Eurocopa: Patrik Schick anota para República Checa gol desde media cancha (Video)

Dinamarca volverá a jugar este próximo 17 de junio ante su similar de Bélgica en donde buscarán sacar su primer triunfo en esta Eurocopa luego de que en el partido ante Finlandia que luego de un par de horas se reanudó y terminaron por perder.

¡Sinaloa necesita agua! Recorrido por el vaso de la presa Luis Donaldo Colosio (Huites), en Choix

Síguenos en