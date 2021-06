Eurocopa: ¿Cómo fue la charla entre Cristiano y Kross durante el Portugal vs Alemania?

Mazatlán.- Sin duda, el encuentro entre Alemania y Portugal ha sido el mejor partido de lo que va de Eurocopa 2021, pues ese juego que acabó 4-2 en favor de los 'teutones' tuvo grandes postales dentro de los campo, y las cámaras de televisión resguardaron un reencuentro muy interesante.

Tras finalizar el partido de la Eurocopa, el alemán Toni Kross y el portugués Cristiano Ronaldo, ex compañeros en el Real Madrid, tuvieron una pequeña charla que llamó la atención de todo mundo de los espéctadores, quiénes se preguntaron, ¿de qué hablaron ambos cracks?, y fue el propio jugador madridista quién lo reveló.

Durante el podcast de su hermano Félix, llamado "Einfach mal Luppen", Toni Kroos, reveló la conversación que tuvo con Cr7, a quién afirmó no ve muy amenudo, por lo que aprovechó para platicar un poo con su ex compañero y amigo, Cristiano Ronaldo.

Jugué con él durante cuatro temporadas y no exagero cuando digo que por supuesto he tenido los mayores éxitos con él y gracias a él. Fuimos vecinos en el vestidor todo el tiempo. Así que, por supuesto, me alegré de volver a verlo. Se fue hace mucho tiempo y no nos vemos tan a menudo. No jugamos contra la Juventus".