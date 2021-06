Eurocopa: Croacia contra España, de lo más atractivo en los octavos de final

Eurocopa. El duelo entre Croacia y España, a celebrarse el próximo lunes a las 10:00 horas de Sinaloa, en el estadio Parken, es de lo más atractivo en los octavos de final en la Eurocopa 2020.

Sin duda, el duelo de los croatas y españoles, así como el de Inglaterra contra Alemania, son de lo mejor que habrá en los octavos, sin dejar a un lado el partido de Bélgica ante Portugal.

La última vez que se enfrentaron Croacia y España fue en la Liga de Naciones 2018-19, y en septiembre de 2018, los españoles golearon 6-0, aunque luego perdieron 3-2 con los croatas en noviembre de ese mismo año.

Esta será la tercera ocasión que se verán las caras estos equipos en la Eurocopa, con una victoria para cada uno. En la Euro 2012, con sede en Polonia y Ucrania, ganó España 1-0, y en Francia 2016, Croacia triunfó 2-1.

Selección de España

Luego de ganar la Euro 2008 (Austria y Suiza), el Mundial 2010 (Sudáfrica) y la Euro 2012 (Polonia y Ucrania), España ha sido eliminada en las dos eliminatorias de grandes torneos. En la Euro 2016 (Francia) se quedó en camino al sucumbir con Italia en los octavos de final, y en el Mundial 2018 con el anfitrión, Rusia, también en octavos.

La última vez que España cayó en tres eliminatorias seguidas fue en el Mundial de 1994 (Estados Unidos), Eurocopa 1996 (Inglaterra) y Eurocopa 2000 (Bélgica y Países Bajos).

En la Eurocopa 2020 (Brasil), España calificó como segundo lugar, con cuatro unidades, en el grupo E, al ganar un duelo y empatar dos. El líder fue Suecia, con siete puntos.



Croacia

En su sexta participación en la Eurocopa, Croacia ha llegado a las eliminatorias por cuarta ocasión. Sin embargo, se han quedado en el camino en los cuartos de final 1996 (Inglaterra) y 2008 (Austria y Suiza), así como en los octavos de final en 2016 (Francia).

Croacia logró el boleto a octavos de final en la actual Eurocopa como segundo lugar del grupo D con un triunfo, un empate y un revés, cuatro unidades, tres menos del primer lugar, que fue Inglaterra.

