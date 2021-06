Eurocopa: Croacia de subcampeona del mundo a estar cerca de quedar fuera en fase de grupos

Europa.- Las cosas no han salido nada bien para Croacia quien se presentaba en la Eurocopa como una de las selecciones en su punto para ser la sorpresa en el torneo pero lo han sido para mal y es que solo ha ganado 1 punto en dos partidos dejándolos al borde de la eliminación.

La actual subcampeona del mundo no ha podido hacer valer su futbol comandado por Luka Modric que a pesar de ser el hombre más dotado ofensivamente, solo no puede lograrlo y eso ha quedado en evidencia en sus primeros dos juegos en donde la generación de futbol es su principal problema.

La Eurocopa era posiblemente la salida de varios jugadores croatas y es que hay que recordar que el equipo en varias posiciones ya tienen mucha edad por lo que están viviendo sus últimos juegos con la camiseta de cuadros.

El torneo lo inició perdiendo ante Inglaterra en donde cayeron 1-0 en una jugada de penal en contra en donde los ingleses supieron aprovechar y si bien el equipo croata no jugó mal pero no fue suficiente para lograr el empate y es que también las bajas importantes que tuvieron previo a la Eurocopa como Mario Mandzukic que por lesión no llegó.

Ahora en la jornada 2 se midieron ante República Checa en donde de milagro alcanzaron el empate, el partido lo iniciaron perdiendo ante Patrik Schick al 37' con otro penal pero al inicio de la segunda mitad Ivan Perisic pudo anotar el empate lo que apenas le dio su primer punto.

En palabras de su capitán y figura, Luka Modric aseguró que Croacia tuvo un mal partido en su segunda oportunidad en la Eurocopa en donde confirmó que no han sido lo bueno que tanto esperaban por lo que se fueron con una decepción y con medio pie fuera del torneo, Entramos al partido mal y desorganizados. Después Mejoramos y fuimos mejores pero no pudieron marcar otro gol", comentó.

Croacia se jugará la vida la siguiente semana ante Escocia de ganar deberá esperar que Inglaterra o República Checa pierdan para lograr meterse como segundo, pero en caso de perder o que estos equipos empaten todo estaría terminado para el conjunto croata en la Eurocopa.

