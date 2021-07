Eurocopa: DT de Dinamarca aseguró que el penalti no debió haberse pitado

Londres, Inglaterra.- El entrenador de Dinamarca, Kasper Hjulmand, negó que el penalti sobre Sterling tuviera que ser pitado y dijo que es algo que le molesta, tras el partido de las semifinales de la Eurocopa donde Inglaterra venció por 2-1 a su equipo en tiempo extra.

El técnico danés comenzó su rueda de prensa dando la enhorabuena al equipo inglés por el pase a la final de la Eurocopa.

“Enhorabuena a Inglaterra por la victoria, y, sobre todo, a mi compañero Southgate, por cómo ha trabajado en este equipo durante todos estos años y cómo ha desarrollado a los jugadores jóvenes”, dijo Hjulmand.

Es una decepción y es difícil hablar sobre esto, quizás tenga que pasar unos días. Hemos estado tan cerca...”.

Kasper Hjulmand, dijo que el penalti que le dio el pase a Inglaterra a la final de la Eurocopa no tenía que haber sido pitado.

“Ha sido un penalti que no debería haberse pitado y me molesta. Es muy duro. Perder de esta manera es decepcionante, porque estos chicos han luchado mucho. Es amargo y nos toca digerirlo. No puedo describir con palabras lo que admiro a este equipo, por todo lo que hemos pasado. Dos personas de nuestro equipo le ha salvado la vida a uno de nuestros jugadores. Les estoy agradecido”.

Kasper Hjulmand durante el partido de Inglaterra ante Dinamarca en la Eurocopa/EFE

Hjulmand, aplaudió a sus jugadores por su Eurocopa, este miércoles tras la eliminación en semifinales al caer 2-1 ante Inglaterra en la prórroga.

No tengo palabras para decir cuánto admiro a este cuerpo técnico y a los jugadores. Hemos atravesado infinidad de problemas. Tenemos dos jugadores han salvado a un compañero (Christian Eriksen, que tuvo una parada cardíaca en el primer partido de Dinamarca en esta Eurocopa) y hemos hecho un buen futbol”, resumió.

Por último el entrenador Hjulmand se ilusionó con lo que el futuro puede deparar a Dinamarca.

“Nuestro futuro está lleno de esperanza. Estos chicos son increíbles y todo el país puede estar orgulloso de ellos. Es un equipo increíble, que ha hecho un trabajo increíble y que se ha ganado el respeto de todo un país”, sentenció.

