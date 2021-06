Eurocopa: Daley Blind lloró por Eriksen al recordar un momento símil en su carrera

Amsterdam, Países Bajos.- La Selección de los Páises Bajos sufrió contra Ucrania pero alcanzó a ganar el partido de la jornada 1 de la Eurocopa 2021. Su jugador Daley Blind, hizo un gran trabajo durante su labor como defensa lateral en el Amsterdam Arena.

El propio salió de cambio a los 64 minutos, en su lugar ingresó el futbolista del Manchester City, Nathan Aké. Previo a retirarse del campo, se percibió al jugador neerlandés cubrirse el rostro con su playera tras comenzar a llorar, lo que se pensó que sería una frustración por parte del jugador, en realidad fueron sentimientos encontrados.

Daley Blind fue señalado durante la transmisión en vivo y en el momento de tomar partido a los micrófonos el zaguero se sinceró al decir que recordó el mal momento que vivió el seleccionado de Dinamarca, Christian Eriksen, quien un día antes sufrió un desvanecimiento en el campo del Parken Stadion.

"Lo que pasó anoche me impactó mucho. No sólo por el hecho de que christian es un amigo mío, sino por lo que a mi me sucedió en alguna ocasión", comentó el jugador de Países Bajos, quien se escuchó con sabor amargo al mencionar el caso del danés.

Además, Blind añadió que había pensado en no participar en este compromiso, ya que no mantuvo la mente en el juego tras ver a su amigo íntimo sin vida por unos minutos durante la Eurocopa 2021. "Llgué a pensar en no jugar esta noche, di un pase adelante y muy grande", comentó.

Een emotionele Daley Blind twijfelde of hij vanavond mee zou spelen met Oranje na het heftige voorval van zijn goede vriend Christian Eriksen❤️ → https://t.co/XD9rU18Dyv pic.twitter.com/rrxcxwc5p1 — NOS Sport (@NOSsport) June 13, 2021

Por otro lado, el lateral de la Naranja Mecánica comprendió el mal momento que se vive cuando algo así ocurre en la vida de una persona, pues él pasó por lo mismo en el 2019, al sufrir un desvanecimiento durante el duelo amistoso entre el Ajax y el Hertha Berlín.

El futbolista había presentado problemas cardiacos en un partido previo entre el Ajax y el Valencia, tanto que lo hicieron desvanecerse en el duelo de preparación. Daley Blind fue reportado grave, aún así logró volver a las canchas y se encuentra fuera de peligro, cosa que Eriksen podría no correr con la misma suerte al recomendar los doctores que no vuelva a jugar, por seguridad.

