Eurocopa: Eden Hazard afirma que siente miedo de lesionarse de nuevo

Bélgica.- Solo son días los que separan a las selecciones europeas iniciar su camino en la conquista de la Eurocopa pero hay una que presenta algunas complicaciones y es Bélgica ya que dos de sus jugadores claves están en duda para el torneo, uno de ellos ya habló y se trata de Eden Hazard quien afirmó que desea estar en su mejor punto para el torneo.

Las lesiones han sido un calvario para Eden Hazard desde su llegada al Real Madrid y ahora justo cuando ha reportado para la Eurocopa una nueva se le ha presentado aunque ya va de salida, pero aun así su entrenador decidió no arriesgarlo y no ponerlo a jugar en el partido amistoso ante Grecia. Antes eso el mismo Hazard reveló sus avances.

"Estamos intentando encontrar una solución para esto", dijo el belga. "Pero realmente estoy bien y físicamente creo que voy a llegar poco a poco", agregó el delantero de Bélgica.

Aunque entre sus declaraciones positivas también reveló sentir miedo de que en la Eurocopa sufrir una nueva lesión ya que casualmente todas las que ha tenido en las últimas ocasiones han sido similares, "Ya me conocen, no me gusta jugar con pequeñas molestias. Tengo que estar al 100%, porque si no, siempre hay un poco de miedo", comentó para VTM.

De acuerdo con Roberto Martínez, entrenador de la Selección de Bélgica, su delantero sí tendrá acción antes del inicio de la Eurocopa, tiene planeado que al menos juegue 45 minutos en su último juego amistoso ante Croacia este domingo. Esperando que se sienta cómodo y no recaiga en su lesión que lo tiene fuera desde hace semanas.

Bélgica debutará en la Eurocopa el día sábado 12 de junio cuando se mida ante Rusia. Ellos comparten el Grupo B con Dinamarca y Finlandia. Se espera que los uno de los lugares a la siguiente ronda sea para ellos y el segundo se definan con el resto de equipos.