Eurocopa: Eden Hazard no confía en su tobillo y siembra dudas sobre su nivel

Bélgica.- Nueva polémica la que ha generado Eden Hazard quien una vez más ha confirmado que no se siente en su mejor momento para volver a jugar a su máximo nivel y es que su tobillo le genera muchas dudas de si podrá ser el mismo de antes, todo eso lo revela justo cuando su entrenador le da la confianza de ser titular ante Finlandia.

En conferencia de prensa a su nuevo partido de la Eurocopa, Hazard dejó claro que siente temor no ser el mismo de siempre con su tobillo, sabe que tiene la calidad pero no sabe si pie aguantará para lo que el entrenador le pide o lo que su cuerpo también le ordena.

"Nunca he dudado de mis cualidades. Sé lo que puedo hacer en un campo de juego. Lo que no sé es si mi tobillo volverá a ser el mismo de hace 10 años. Así es la vida" comentó el belga en conferencia de prensa.

Apenas unas horas antes de que Hazard hablará, Roberto Martínez, su entranador comentó también en conferencia que tanto Kevin De Bruyne y él estaban considerados como titulares, luego de que ambos vienen de una lesión pero en el campo del jugador del Manchester City ya se estrenó en esta Eurocopa, cosa que no ha pasado con Hazard.

Tras esa declaración el 10 de Bélgica afirmó que no está listo para jugar pero si lo mandan de titular dará su mejor esfuerzo para dejar claro que no es por no querer si no que sus limitaciones es lo que merman sus resultados. Incluso dejó abierta la posibilidad de que no juegue los 90 minutos per hará su mejor esfuerzo.

"No estoy al cien por cien, pero estoy listo para ser titular. Quiero jugar cada partido y mostrar la calidad que atesoro", dijo Hazard. "Si pienso en ello, mejor no jugar. Tengo que encarar y hacer mi juego. Necesito ser más inteligente y encontrar soluciones", agregó el belga.

Eden Hazard y Bélgica cerrarán la fase de grupos de la Eurocopa este lunes 21 de junio ante Finlandia, los Red Devils ya están calificados a la siguiente ronda pero quieren hacerlo de manera perfecta como ya lo hizo Italia y ser una seria candidata al título como Francia, Alemania o Portugal.

